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组图：智慧赋能，全球健康博览会展示“健康”无处不在

2019年06月11日14:36 来源：人民网-人民健康网

博鳌亚洲论坛全球健康博览会在青岛中铁世博城举办 图/尹莉娜摄

人民网青岛6月11日电 （尹莉娜）6月10日到12日，博鳌亚洲论坛全球健康博览会在山东省青岛市举办。作为博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的重要板块之一，此次博览会受到来自55个国家和地区的2600多参会人士的共同关注。

在展会现场20000平方米展示空间内，200余家来自前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康、社会保障、公共服务等多个领域的企业与组织，从政策、模式、技术、组织、前景、概念等6个层面，展示了中国乃至世界大健康产业的发展趋势、发展动态和发展水平。

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(责编：许心怡、崔元苑)


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