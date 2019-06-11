北京读者王先生问：我从20多岁就开始掉发，到现在66岁，已经秃了40年。为什么胡子总在长，头发却不长？这种情况还有办法吗？

武汉市中心医院整形美容科主任医师康梦实解答：脱发包括非瘢痕性脱发和瘢痕性脱发。非瘢痕性脱发包括雄激素性脱发、 斑秃、休止期脱发、生长期脱发、内分泌性脱发等。您从20多岁开始脱发，雄激素性脱发的可能性最大。雄激素性脱发和雄激素密切相关，有很明显的家族遗传性。这种脱发类型是由于毛囊对雄激素异常敏感，相应受体与雄激素结合后可以诱导毛发微型化，直到脱发。您说的头发不长，可能是已经毳毛化，短而细软，类似于面颈部及躯干四肢的汗毛。而胡子的毛囊没有这种受体，所以不受雄激素的影响，不会跟着脱落。

脱发时间较长，单纯药物治疗的效果可能不理想。如果您后枕部毛囊密度较好、生长正常，可尝试自体毛囊移植（植发手术），其存活后不受雄激素影响，可以终生维持形态。