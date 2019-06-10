前列腺疾病是男人逃不出的“魔咒”?

前列腺是男性生殖器附属腺中最大的实质性器官，其功能是产生前列腺液，参与生殖代谢。其形状和大小均似稍扁的栗子。它的大小、功能很大程度上依赖于雄激素。小儿前列腺很小，性成熟期迅速生长；老年人腺组织逐渐退化，腺内结缔组织增生，形成前列腺增生。前列腺疾病是成年男性的常见疾病，通常指前列腺炎、前列腺增生及前列腺癌等。

2019年6月10日（周一）15:00，“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院泌尿外科主任周晓峰进行视频和图文直播，提高人们对前列腺疾病的认识，做到早期诊断和及时治疗，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

周晓峰，中日友好医院泌尿外科主任，主任医师，北京大学医学部、北京协和医学院研究生导师。中华医学会泌尿外科分会男科学组委员，北京医学会泌尿外科分会委员，北京医学会器官移植分会委员，北京医学会男科分会委员。

擅长：泌尿系肿瘤的诊断及微创治疗，尤其是膀胱癌的精准治疗、多学科诊疗及康复。另外也在泌尿系疾病微创治疗、前列腺疾病、肾移植、肾上腺疾病、尿路结石、男性疾病等泌尿外科临床疾病的诊断和治疗方面有深入的造诣。

出诊时间： 周五上午专家门诊

前列腺疾病是成年男性的常见疾病，通常指前列腺炎、前列腺增生及前列腺癌。

前列腺炎

Ⅰ型前列腺炎病原体感染为主要致病因素。由于机体抵抗力低下，毒力较强的细菌或其他病原体感染前列腺并迅速大量生长繁殖而引起，多为血行感染和经尿道逆行感染。病原体主要为大肠埃希菌，绝大多数为单一病原菌感染。

Ⅱ型前列腺炎致病因素亦主要为病原体感染，但机体抵抗力较强或/和病原体毒力较弱，以逆行感染为主，病原体主要为葡萄球菌属。

Ⅲ型前列腺炎发病机制未明，病因学十分复杂，多数学者认为其主要病因可能是病原体感染、炎症和异常的盆底神经肌肉活动等的共同作用。

前列腺增生

前列腺增生的发生必须具备年龄的增长及有功能的睾丸两个重要条件。但前列腺增生发生的具体机制尚不明确，可能是由于上皮和间质细胞的增殖和细胞凋亡的平衡性破坏引起。

相关因素有：雄激素及其与雌激素的相互作用、前列腺间质一腺上皮细胞的相互作用、生长因子、炎症细胞、神经递质及遗传因素等。

前列腺癌

引起前列腺癌的危险因素尚未明确，但是其中一些已经被确认。最重要的因素之一是遗传。如果一个直系亲属（兄弟或父亲）患有前列腺癌，其本人患前列腺癌的危险性会增加一倍。外源性因素会影响从所谓的潜伏型前列腺癌到临床型前列腺癌的进程。这些因素的确认仍然在讨论中，但高动物脂肪饮食是一个重要的危险因素。

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