口腔正畸重塑患者笑容

笑是世界上最容易沟通的美丽语言。然而，有些人却因“大龅牙”“地包天”等牙颌面畸形问题难以展现灿烂的笑容，甚至影响身心健康。

“牙颌面畸形千人千面，最大挑战在于必须开展个性化设计和治疗，确保最佳治疗时机、最短恢复周期和最优矫治方案。”华中科技大学同济医学院附属协和医院口腔科主任陈莉莉的专长就是口腔正畸学，即通过正畸或正畸—正颌联合治疗，达到牙列、颌骨、面形的协调，并改善咀嚼，美观颜面，恢复患者自信。

数据显示，我国牙颌面畸形发病率高达60%至70%，其中严重颌骨发育畸形伴发牙齿错颌畸形发病率约为5%。

导致牙颌面畸形的原因是什么呢？陈莉莉告诉经济日报记者，医学上一般将其成因分为遗传因素和环境因素两大类。遗传因素在畸形的发生和发展过程中占有重要地位；环境因素则包括出生前（母体子宫内）和出生后两类。其中，胚胎发育过程中受到病毒感染、营养不良、内分泌等致畸因素作用都可能导致颌面发育异常。而神经肌肉适应性功能变化，全身性疾病或局部感染，口腔长期不良习惯以及外伤等，也可能造成牙颌面发育畸形。

通常情况下，牙颌面畸形是在颌面部生长发育过程中逐渐形成的。因此，了解颌面部生长发育的规律，对准确诊断并合理设计矫治方案具有重要临床意义。陈莉莉课题组创立的“颈椎骨龄定量分期法（QCVM）”能准确评估颌面生长发育的阶段，明确颌骨矫形治疗的最佳时机，预防严重骨性错颌畸形的发生，是口腔正畸领域的重要突破。目前，QCVM已在全国50多家口腔医疗机构推广应用，获益患者达4万多人。

陈莉莉还针对颌面组织生物节律特征及生物节律对颌骨生长的调控作用开展了研究，开创了一系列颌面畸形预防与修复新策略，促使矫正治疗手段与人体生物节律形成合力，不仅有效缩短了矫治周期，更提升了患者的生活质量。

在陈莉莉看来，临床与研究是高度统一、密不可分的。口腔正畸学是一门实践性、操作性很强的科学，所有的科研方向皆源于真实的临床病例，所有科研成果也是为了能给患者提供更好的临床治疗手段。10余年临床生涯，她已帮助数千名患者重塑笑容。