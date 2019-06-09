呵护心脏 需要终身管理

在太平洋上空，一位搭乘美联航飞机年近70岁的老人心前区不适，服药无效后晕倒。一位中国心肺疾病专家迅速参与抢救。检查脉搏后，医生初步诊断为急性心梗，让患者平躺。经被子保暖、钢瓶吸氧等措施，病人神志恢复清醒。这样的惊险故事，不时在我们身边发生。其实，心脏需要终身呵护。

“呵护心脏不是一锤子买卖。这次修好了，不代表以后就不出毛病。心脏病需要终身管理。”哈特瑞姆心脏医生集团创始人刘兴鹏说，心脏作为人体最重要的器官之一，在不同年龄段，“电路”（心律失常疾病）、“水管”（冠脉疾病）、“门窗”（瓣膜病）等都可能出问题。一个心脏病患者，需要一支团队终身跟踪照护。

我国心血管类疾病患者有近3亿，心血管疾病和生活方式息息相关。“改变一个健康人的生活方式比较难，而改变一位心脏病患者的生活方式相对容易。”刘兴鹏认为，通过管理一个病人从而改变一个家庭的健康意识，将成为预防心血管疾病的重要突破口。

现在，越来越多的医生和医疗机构开始重视患者随访，但大多数局限于术后患者，时间限定在术后一定时间内。哈特瑞姆终身照护理念，从患者就诊前开始，一直延伸到一生。哈特瑞姆心脏医生集团创始人、北京朝阳医院心脏中心副主任医师田颖说，心脏病患者终身照护，是要把当下医疗环节中缺失的一环补回来。

心脏病患者尤其是老年患者，经常同时患有多种疾病。心脏病管理不限于单一病种，应该把高血压、糖尿病等心血管危险因素整体管起来。不仅如此，相比于缺乏医学知识的家属和保姆，专业人士管理会更高效。刘兴鹏说，遇到老人在家犯病，子女惊慌失措，给随访护士打电话说明情况，原来没那么严重，简单调整下药物在家观察足矣，完全不需要一家子人跑医院折腾一番。

一项对712例房颤患者22个月的随访研究显示，采用专业随访护士组的患者心血管死亡率为1.10%，显著低于常规随诊组的3.90%。潜在的脑梗、心梗在管理中被消灭在萌芽状态。

科技创新让患者管理更便捷。智能手环可以提醒患者按时吃药、一键咨询随访护士、接收语音科普。田颖表示，未来还将尝试更多科技与医疗的结合方式。现在她希望能开放一个入口，让更多的心脏病患者加入进来，为他们提供全生命周期的健康管理。（本报记者 王君平）