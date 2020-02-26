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在家办公你效率如何？66.4%受访上班族表示需要功能完善的办公软件

2020年02月26日08:25 来源：中国青年报

近期，为了减少人群聚集，防止交叉感染，一些企业选择让员工在家办公。在家办公需要一系列的技术和平台支持。目前，一些平台已经在疫情期间完善并免费开放部分办公功能，而这些办公软件的完善性、安全性也成为使用者关心的问题。

最近，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1926名上班族进行的一项调查显示，比起在单位办公，38.2%的受访上班族认为在家办公效率更低，16.9%的受访上班族认为在家办公效率更高，23.7%的受访上班族认为二者效率差不多。在家办公，66.4%的受访上班族认为需要功能完善的办公平台和软件。

受访者中，73.4%的人已经复工。其中，在家办公的占74.9%。

王维宽在北京一家私企做技术咨询工作，公司允许员工疫情期间在家办公。“2月10日复工后，我去了公司一趟，发现一个同事都没有，整个写字楼里也看不到几个人。”他说，他所在公司是一家小型私企，有十几名员工，平时的管理模式就比较灵活，所以在家办公并没有对工作带来太大影响,“疫情期间很多工作无法推进，最近我所做的事基本都是和甲方沟通，语音聊或发邮件就可以”。

王旭冉（化名）在上海一家外企做销售管理工作，在她看来，在家办公不但可以降低交叉感染的风险，还避免了通勤压力。“尤其对于平时上下班赶上交通高峰的人来说，在家办公是很幸福的。很多职场女性还省去了化妆、穿搭的时间”。

但她也坦言，最近在家办公，起床晚，还要干家务、做饭、照顾宠物，导致她经常要到下午才能进入工作状态。

调查显示，比起在单位办公，38.2%的受访上班族认为在家办公效率更低，16.9%的受访上班族认为在家办公效率更高，23.7%的受访上班族认为二者效率差不多，21.2%的受访上班族表示不好说。

“在家办公效率如何，要看被节省下来的时间，是否有效地用在了工作上。”在广州某移动网络营销公司工作的吴浩对记者说，最近公司项目纷纷延期，他每天开完视频会议，工作基本就结束了。接下来的时间，他会围绕工作做思考、查资料。“我感觉家里舒适自由的环境，更有利于做创意型工作”。

在家办公需要什么支持和准备？调查中，66.4%的受访上班族认为需要功能完善的办公平台和软件，64.0%的受访上班族认为个人需要足够自律，确保按时完成工作任务，61.7%的受访上班族认为需要安全高效的信息传输渠道。

吴浩觉得，大部分公司在远程协同办公软件上，使用的主要还是打卡考勤、视频会议、文档协作等功能，招聘面试、合同签订等方面的应用还不多，相关平台和软件也需要进一步完善和整合，提高保密性和安全性。

关于在家办公，54.1%的受访上班族认为个人需要规律作息，劳逸结合，51.8%的受访上班族认为需要用人单位制订配套的管理模式。

“有做销售的朋友向我抱怨，他们单位要求员工在家办公期间，上午和下午都要语音汇报工作情况，但其实大家并没有很多工作要做。还有做程序员的朋友说，他们最近有时半夜还加班。”王维宽认为，对于疫情期间在家办公，用人单位要在管理方面作出改变，避免导致员工“装忙”或过劳。

吴浩建议，自律能力差的人要尝试列出工作计划表，每天在固定的时间处理工作，在家把休息区和办公区分开，以保证在家办公的效率。

中青报·中青网记者 周易

(责编：许晓华、李轶群)


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