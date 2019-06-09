“4+7”药品集采政策厦门率先落地 药价下降惠民生

5月28日，在厦门大学附属第一医院，患者林先生拿到了他的治疗药物，罹患肺癌的他一直在使用一款价格昂贵的肺癌靶向药物，而让他感到庆幸的是，这款药物最近大幅降价，加上医保报销一部分，如今自费的部分几乎可以忽略不计了。

这次药品降价，也让林先生了解到一个新的名词——“4+7”带量采购。正是这一政策，让多种疾病的常用治疗药物降价过半，减轻了患者的药费负担，让他们不再为“看病难、看病贵”而忧心。厦门是“4+7”集采政策首个落地的试点城市。

药价平均下降过半

患者受惠力度大

2018年11月，国家组织药品集中采购试点，采购目录共31个品种，试点地区范围包括北京、天津、上海、重庆4个直辖市和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安7个省会和副省级城市（简称“4+7”城市）。最终25个通用名药品中选，价格平均降幅为 52%，最高达96%。

厦门是“4+7”政策集采试点城市之一，也是首个落地的试点城市。今年3月15日，厦门大学附属第一医院在福建省平台上完成了中选药品的首单采购；随后，3月18日，厦门大学附属中山医院开出了国家“4+7” 城市集采中选药品的第一张处方，当地患者率先享受到试点改革的红利。

厦门医学院附属第二医院呼吸病院执行院长柯明耀（右二）/ 厦门医学院附属第二医院供图

厦门医学院附属第二医院呼吸病院执行院长柯明耀表示：“4+7带量采购是一个多方共赢的政策，不仅能解决药价虚高的问题，减少患者药费负担，降低医保资金压力，还能够通过保证采购量，实现药企的利润。落地两个多月以来，4+7带量采购的执行效果明显，最重要的是，药价下降为患者带来了切实的优惠。”

以林先生所用的易瑞沙（吉非替尼片）为例，这款阿斯利康生产的原研药是此次集采中标的唯一一个肺癌靶向药，该药此前一盒的价格为2280元，而通过此次4+7带量采购，其降幅达到76%，每盒费用仅为547元。

以每月三盒用量举例，患者用这款药的费用，由6840元降到平均1600元；再加上医保政策倾斜，患者先行自付比例由原来的40%降为0%，在一盒药547元的基础上，患者直接享受65%-96%不等的医保报销，最终药价明显减轻了患者的负担。

“这一价格与印度仿制药相比也极具优势，让以往那些冒着风险去海外购买非法‘神药’的患者也能够选择正规渠道的抗癌药，提升治疗的安全性，降低用药带来的经济压力。”柯明耀说。

厦门大学附属第一医院肿瘤内科主任叶峰表示：“近年来，国家层面加快抗癌药品医保准入谈判，让患者能够用上此前望而却步的创新药。此次4+7 带量采购，把如今已经在医保体系里面的比较成熟的产品通过政策集中采购，以量换价，降低这些药品的价格，进一步解决了抗癌药可及性和普及性的难题。”

厦门大学附属第一医院肿瘤内科主任叶峰（左一）/厦门大学附属第一医院供图

两个月完成过半协议采购量

扩大试点让更多患者受益

“带量采购”是此次国家组织药品集中采购试点的一大特点，确保药品进入医院并获得优先使用，也被业内解读为此次集采试点成败的关键。

在4月16日举行的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局副局长陈金甫介绍，截止4月14日24点，25个中选品种在11个试点地区采购总量达到了4.38亿片支，完成了约定采购总量的27.31%。

试点城市的采购情况同样超出预期，以厦门市为例，根据厦门市医保局官方数据，带量采购正式落地两个月来，截至5月15日，厦门25种中选药品采购总数量为1267万（片/支），已完成该地区协议采购量的59%。

在柯明耀看来，这个数字应该说超出了预期，也消除了大家之前对医院采不采、用不用的担心。据叶峰介绍，他所在的科室第一个月就几乎完成了全年的协议采购量，“此次集采的中选药品都是以通过一致性评价为质量托底要求，中选产品的质量可靠，价格下降，患者认可，临床上实际需求量也就上去了。”

“带量采购政策的执行不是强制，而应该是一种导向，临床用量的提升其实是患者和医生双向选择的一个结果。”柯明耀表示，“我们的医生在为患者提供用药方案时，会将选项交给患者，患者可以选择中选药品，也可以使用未中选的原研药和其他同类药。但大部分患者都会选择同等疗效下价格更加实惠的中选药品。”

近日，福建省政府发布文件，明确自6月1日起全省跟进“4+7”带量采购，成为全国首个以省为单位推进“4+7”的省份。福建省医保局药械采购监管处负责人张劲妮接受本网采访时表示：“福建之所以选择全省联动，一方面是因为‘4+7’成效明显，全省联动可以让更多患者受益；另一方面，福建长期以来坚持‘三医联动’改革，为全省联动提供了充足的条件。”

“目前来看，4+7带量采购的执行效果是显著的，我们非常欢迎这样惠及患者的政策。我们也希望下一轮集采可以扩大试点范围，让更多拥有成熟品种的治疗性药物能够入选，让更多的患者群体能够获益。”叶峰说。（邓睿）

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