口服降糖药和胰岛素联用好处多

口服降糖药或胰岛素是有些糖尿病患者必须使用的药品。然而，有的糖尿病患者既要口服降糖药，又要使用胰岛素，即口服降糖药和胰岛素联合使用。对此，患者会想：干吗这样麻烦，难道只用其中的一种加大剂量不行吗？其实患者有所不知，药品的剂量是有限定的，超剂量使用药物可能会引起药品不良反应，严重者甚至可能危及性命。

而口服降糖药和胰岛素联用，不但能避免口服降糖药因药物用量过大所致的肝肾毒副作用，以及有些口服降糖药或胰岛素过量所发生的低血糖，有助于对血糖（尤其是空腹血糖）的有效控制，而且能节省胰岛素的用量，避免外源性高胰岛素血症；有助于避免或延缓口服降糖药继发失效；口服降糖药与胰岛素早期联用，可使患者自身胰岛β细胞得到一定程度的休息，有助于保护和修复胰岛功能，延缓胰岛β细胞的功能衰竭。

口服降糖药和胰岛素联用有很多种方案，医生会根据患者的具体病情，为患者量身定制个体化的联合治疗方案。

一般来说，口服降糖药和胰岛素应遵循以下原则：

用来补充基础胰岛素的长效胰岛素（如来得时、诺和平、长秀霖等）和中效胰岛素（如诺和灵N、优泌林N）可以和任何一种口服降糖药物联合使用，也可以联用2种或2种以上不同作用机制的口服降糖药物。主要侧重于控制基础血糖，即空腹及餐前血糖。

用来补充餐时胰岛素的短效胰岛素（如诺和灵R、优泌林R等）可以同二甲双胍、α-葡萄糖苷酶抑制剂、格列酮类胰岛素增敏剂等口服降糖药物中的一种或两种联合使用。主要侧重于控制餐后血糖。

基础和餐时胰岛素的预混胰岛素可以同二甲双胍、α-葡萄糖苷酶抑制剂、格列酮类胰岛素增敏剂等口服降糖药物中的一种或两种联合使用。

从口服降糖药物的角度来讲，磺脲类或格列奈类促胰岛素分泌剂可以和长效胰岛素及中效胰岛素联合使用。二甲双胍、α-葡萄糖苷酶抑制剂、格列酮类胰岛素增敏剂等口服降糖药物则可以和短效胰岛素及预混胰岛素联合使用。

尽管口服降糖药和胰岛素联用有诸多好处，但并非所有糖尿病患者都可联用。如对某一类口服降糖药过敏或有禁忌者，这类口服降糖药与胰岛素不能联用；妊娠及哺乳期妇女、伴有严重肝肾功能不全者不能联用；发生酮症酸中毒、乳酸性酸中毒、非酮症高渗性昏迷等急性代谢性紊乱不能联用；伴有昏迷、严重烧伤、严重感染、外伤和重大手术、急性心脑卒中等应激情况不能联用。