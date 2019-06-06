泰德制药举办2.5万人急救知识培训直播
6月4日，北京泰德制药股份有限公司与海王星辰连锁大药房携手，在深圳组织了一场2.5万多人参与的《关怀生命 关爱健康》急救知识培训活动。
线下培训现场（左：秦卓老师，右：海王星辰连锁员工）
此次急救培训活动，邀请北京嘉高喜和国际创伤生命支持导师秦卓医生作为培训老师，吸引了线下140多名深圳海王星辰连锁药店店员、线上2.5万多名全国群众参与，解答了群众在日常生活中碰到的烫伤、扭伤、气道梗阻、脑卒中等常见问题。
上午场与会的海王星辰连锁员工合影
本次培训以急救知识作为切入点，内容分为急救基础、内科急症、外科急症、心肺复苏4大板块，涵盖手卫生、昏阙、休克、低血糖、成人气道异物梗阻、脑卒中、心脏病、抽搐、鼻出血、牙齿损伤、眼睛损伤、烫伤、外伤止血、扭伤、骨折固定、成人心肺复苏-胸外按压/人工呼吸、AED-自动体外除颤仪等众多内容。
从数据介绍，到案例分享；小到手部卫生清洁，大到自动体外除颤仪使用方法；虚至理论系统介绍，实至现场模拟示范。通过微观与宏观、理论与实践学习，与会人员纷纷表示，不管是医护人员还是普通群众，学习急救技能意义重大。
网友枫叶留言，又学习了一个止鼻血的方法！
而现场参与的段药师则惊叹，原来牙冠掉落2小时内用全脂牛奶保存，居然可以再种植好！
江西网友表示，群众在紧急情况下使用急救技能，可以最大程度降低突发事件中造成的人员伤亡率和伤残率。
普及急救知识技能，惠己及人，正是泰德制药举办急救知识培训活动的目的，而这仅是泰德制药将国民健康教育作为己任中的一环。
后续，泰德制药还将陆续在上海、南京、长沙、福州等多个城市，把“关爱自己、关爱家人、关爱健康”理念继续推广下去，将一份源自生命的“关爱”传递到每一个角落。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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