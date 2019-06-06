解暑化湿 推荐藿香冬瓜排骨汤
端午：藿香冬瓜排骨汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：解暑、化湿、和胃。
材料：鲜藿香25克、薏米50克、冬瓜750克、排骨300克、生姜适量（3~4人量）。
烹调方法：藿香叶、薏米洗净备用，冬瓜洗净切块（最好保留瓜皮），排骨切块汆水去掉血污，生姜切片，在锅中放入清水1.5升，将排骨、薏米、生姜放入锅中，武火煲开后改文火继续煲0.5小时，然后放入冬瓜继续煲20分钟，最后放入藿香叶、食盐稍煮2~3分钟后起锅食用。
芒种：砂仁白术猪肚汤
主要功效：温中健脾化湿。
推荐理由：预防湿气中阻及虚寒性胃痛。
材料：砂仁3粒、白术10g、猪肚100g、生姜适量（1-2人量）。
烹调方法：药材冲洗干净；猪肚处理后切细条状，汆水。炖盅内加入除砂仁外所有材料，加水9分满，武火炖15分钟后改文火炖40分钟，加砂仁炖煮约10分钟至有香气飘出，加适量食盐调味，吃肉喝汤。
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