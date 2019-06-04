四肢麻木，煎熟地牛膝
成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和
多发性神经炎主要表现有四肢麻木、疼痛、肌力减退、肌肉萎缩等，属于中医“痿证”“痹证”范畴。一般情况下，患者有肢麻、肌无力或肌肉萎缩现象，多与肝肾亏虚有关，治疗应以补肾益精、养血柔肝为主。
推荐一个方子：取熟地、牛膝各20克，菟丝子、威灵仙、桑寄生各15克，山药、枸杞、山萸肉各12克，秦艽、当归各10克，川芎6克，水煎服，每日1剂，分2次服用，15天为一疗程。
方中，熟地滋肾填精，大补真阴，为君药。山药补脾益阴、滋肾固精；枸杞、山茱萸可补肾益精、养肝滋肾；牛膝、桑寄生既能补肝肾，又可强筋健骨，为佐药。患者四肢麻木兼疼痛者，常与气血失养、湿邪滞留有关，加桑寄生、秦艽可祛风湿、舒筋络；威灵仙除湿通络，善治腰膝冷痛、四肢麻木；川芎活血行气，兼可祛风止痛；当归能活血补血、通经止痛。诸味相配，有补益肝肾、祛风除湿、活血止痛的功效。
本方可用于肾阴亏虚引起的四肢麻木、肌力减退或肌肉萎缩等症状，主要表现为腰酸腿软、口燥咽干、潮热、舌红少苔，能起到减轻或缓解症状的效果。此外，本方对风寒引起的关节痹痛也有一定治疗作用。最好请医生辨证后再使用。▲
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