阴阳平衡是中医养生保健的精髓，但金元名医朱丹溪却认为，人体即使在正常状态下，仍处于阴气“难成易亏”的状态，再加上“人之情欲无涯”，容易引起相火妄动，进一步损伤阴精，导致阴精虚损，故提倡养生要时刻注意滋阴。

临床工作中发现，阴虚病在男女老少中十分常见，口干嗜饮、口苦口臭、手足发热、烧心、盗汗等是其典型症状。除了天生体质原因，现代人普遍阴虚与不良生活习惯密切相关。一方面，身心压力大。现代社会竞争激烈，长期超负荷工作极易出现食欲不振、便秘及心脏功能异常、消化功能减退、失眠等伤阴问题。压力大，精神容易高度紧张，中医认为“五志过极皆能化火伤阴”，知识阴虚加重。另一方面，饮食油腻。快节奏的生活为快餐营造了庞大市场，快餐脂肪和热量都很高，中医将其称为“炙煿厚味”，过多食用会导致阴虚。现代人生活作息不规律，日夜颠倒或熬夜也会加速阴精消耗。此外，人口老龄化也是阴虚人群越来越多的隐形原因。现代人寿命增加，人到了一定年龄后，体内生理激素的缺乏会导致一系列阴虚之症出现，比如比之前更容易口干口苦，糖尿病、心脑血管疾病的发病风险也随之增大。

朱丹溪在晚年时，依据人体脾弱阴亏的生理特点，制订了一付滋阴方：人参、白术（健脾补气）为君药，牛膝、芍药（补益肝肾）为臣药，陈皮、茯苓（化痰、健脾、利湿）为佐药。春天服用时，加活血行气的川芎；夏天加敛阴生津清热的五味子、黄芩、麦冬；秋冬加补血、温经、散寒的当归、生姜。日常生活中，有需要的人群可在医生辨证体质后使用该方。同时，介绍两个简易有效的日常“养阴”方法，大家不妨试试。

1.食疗。平时多吃些山药、莲藕、银耳、梨、绿豆、冬瓜等滋阴之品，少吃虾、牛羊肉、桂圆、荔枝、酒等辛辣的食物。推荐一款药膳——山药莲藕养阴汤。取山药、莲藕各100克，枸杞15克、银耳10克、梨1个，银耳洗净浸泡1小时后与切成薄片的山药、莲藕、梨共煲汤，关火前10分钟加入枸杞。此方每周可喝2~3次。

2.通经络。早晚用掌根推足少阴肾经下肢段（即从大腿根内侧到脚踝处）30~50遍，并分别揉按三阴交、涌泉等穴位，每穴1~3分钟。