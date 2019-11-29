冬季，很多老人的膝关节都容易出问题。原因是，寒冷容易导致气血凝滞，致使膝关节周围的肌肉、筋、韧带受到牵连，发生僵硬疼痛、走路不稳的情况。北京中医药大学东方医院风湿病科主任医师张春艳说，膝为筋之府（膝就好比是筋的房子），肝主筋，故膝盖不好要先调肝。

中医讲的筋包括关节滑囊、滑膜、韧带、肌腱等组织，它的健康直接影响人们的行走和自由活动。古代医学著作《素问·脉要精微论》中提到：“膝者筋之府，屈伸不能，行则偻附，筋将惫矣”。意思是说，膝为筋之大汇，当筋灵活柔韧时，膝关节功能良好；当筋虚损劳伤时，膝关节就会出现屈伸不利，行路时弯腰驼背、头向下俯的表现。《素问·六节藏象论》中则论述：“肝者，其华在爪，其充在筋……”。强调肝是筋力的来源。张春艳说，肝藏血主筋，肾藏精主骨，肝血肾精是筋骨生理功能的物质基础。肝血充盈时，能保证全身经筋得以滋养，如果肝血亏虚，则会筋脉疼痛。老年人经常觉得腿没劲，上楼梯费力，都和肝血肾精亏虚有关系。除了内在因素，膝关节不好还与邪侵、损伤等有关。所以，排除外伤导致的关节问题，日常调养膝关节关键在于补肝肾、强筋骨。专家给出了护膝的三张处方。

1.善用中药。补益肝肾、滋养筋骨的中药主要有熟地黄、白芍、川芎、当归、木瓜、麦冬、枸杞、续断、牛膝、鸡血藤等。运用这些药物时，需辨证论治：老年女性应着重补肝血，故应加强当归、白芍、川芎的药物用量，以养血活血、柔筋止痛；寒邪较重，可以加入制川乌、制草乌，加强散寒功效；瘀血较重，可以加点桃仁、红花；如果膝关节肿痛，可以放木瓜、牛膝，能加速舒筋、活血、祛瘀的作用。以上方子中，丹参、枸杞、当归、木瓜属于药食同源的中药，平时煲汤也可以适当添加，每次不超过10克即可。秋冬季节，还要多吃些银耳、百合、大枣来养血。

2.按摩艾灸。膝盖不适，可以按摩腿部的阿是穴（此穴又名不定穴，没有固定位置，哪里疼就在其附近按压即可），也可以重点按摩犊鼻（下肢蹬直，膝盖下面外侧凹陷处）、血海（掌心握住膝盖，左掌按右膝，右掌按左膝，五指朝上，手掌自然张开，大拇指端处）、阴陵泉（小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷处）、阳陵泉（膝关节下方外侧的高点，向下一寸凹陷处）四个穴位。如果阴冷天症状加重，可以用艾灸在以上穴位上方约3厘米处熏5分钟，再揉一揉，每个穴位反复艾灸不超过15分钟。

3.下肢力量训练。给大家推荐一个动作：坐在凳子上，抬起小腿，使大腿和小腿与地面平行，做勾脚和绷脚练习。肌肉力量加强了，关节稳定度就会好。如果小腿力量不够，下面可垫个小凳子辅助。