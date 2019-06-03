世园会里的中医药馆 让中医药扎根于“土壤”

世界园艺博览会的百草园和本草生活馆日前迎来了一位特殊的客人——两馆的首席专家张其成教授。

百草园、本草生活馆两馆的建设之初，北京市中医管理局就聘请了张其成、黄璐琦为首席专家，调动中国中医科学院、北京中医药大学的诸多专家献计献策，还请来德高望重的老前辈如颜正华、金世元、刘延淮等一批老专家坐镇。依据专家建议，百草园、本草生活馆精心打造，如期为参观者呈现一道如诗如画的中医药风景，展陈一种生活化的中医药风尚。

这是张其成教授第一次亲身莅临其参与设计的这两个馆。张教授还带来了北京中医药大学农工民主党、张其成名师工作坊的中医药专家团队一同参观，百草园、本草生活馆的负责人热情接待了张其成教授率队的专家团队。

在百草园，专家们一进门就领略了水雾袅袅的梦幻仙境，仙境中正在生长的中药灵芝，园内一景一中药，都是扎根大地的鲜活中草药；园外一坛一名方，把“小柴胡汤”等中医经典名方种进地里，让中医药根深、繁秀、日新、代代传承绵延不绝。

本草生活馆的设计理念是张其成教授提出的，以“生”为灵魂，回归生活，引领健康。在VR体验区，专家们驻足良久，开心地与随水流从天而将的各种中药玩起了游戏；在“春桑酬蚕”旁，专家们静坐小憩，安静享受桑蚕茶带来的视觉冲击和味蕾感受；到同仁堂零号店，张其成教授和北京中医药大学的专家们兴奋地和咖啡师合影留恋，专家们第一次品尝了时尚化的中药咖啡。专家们与两馆的负责人深入交流，充分肯定两馆在中医药文化表达上的用心、用力，为两馆点赞，也就中医药文化更加深入大众生活、更好地普及推广交换了想法。

从百草园的诗意田园本草，到生活馆的时尚中医药，中医药一路与我们相伴而行，走过了几千年，也将一直在生活中伴随我们，走向世界，走向未来。（罗浩、王群）