2019年京交会中医药主题日活动聚焦中医科技化发展

2019年京交会中医药主题日启动仪式暨第四届海外华侨华人中医药大会，于5月29日上午在北京召开。

中医药海外项目拓展交流边界

京交会，即中国（北京）国际服务贸易交易会，是经国务院批准，由中华人民共和国商务部、北京市人民政府主办的大型交易会。2019年，京交会以“开放、创新、智慧、融合”为主题，重点围绕科技、文化、健康、商务等服务领域。

“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，被写入党的十九大报告的重要部署。为贯彻落实国家政策部署，今年的京交会举办了中医药主题日启动仪式暨第四届海外华侨华人中医药大会。会议由北京市人民政府侨务办公室和北京市中医管理局指导，以“智慧生活，科技中医”为题。

2019中医药主题日启动仪式暨第四届海外华侨华人中医药大会，借助海外华侨华人中医药专业和渠道优势，通过深入挖掘中医药领域新技术、新业态、新模式，实现海内外携手共同推动中医药传承、创新、发展与交流，更好的为海内外患者服务。

在会议现场，中国中医科学院、世界中医药学会联合会等机构与日本、尼日利亚等国家签署合作协议。会议还介绍了包括海外华侨华人中医药培训基地在内的，在中医药向海外推广、传承、创新中做出突出贡献的十大示范项目。

科技助力中医药发展

为深入贯彻落实党的十九大精神，认真实施创新发展驱动战略，以科技助推中医药事业，对医疗健康产业发展具有重要意义。

在2019中医药主题日启动仪式暨第四届海外华侨华人中医药大会上，北京东方灵盾科技有限公司董事长刘延淮表示，大数据在医药创新中有很多应用，如临床决策支持、创新研究、中医药标准化、公众健康，在个性、化治疗方面也有很大作用。但中医的数字化、智能化，还需要提升基本的理论、逻辑、方法论及全球性的技术资源和产业协同。

新奥集团高级副总裁朱丹表示，医疗对人的健康起的作用不到10%，90%以上的影响来自于生活方式、生活环境、情绪等等，因此“治未病”是维护健康的关键，这也是中医发展的理念。

（高瑞瑞 付星凯）