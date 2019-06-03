四川凉山开出“健康教育处方”
近日，四川省凉山彝族自治州出台健康促进行动方案，以培育“每个人是自己健康第一责任人”的理念为根本，全方位、立体化开展健康教育和健康宣传活动，引导群众树立健康意识，养成健康生活习惯，加快脱贫攻坚和同步全面小康进程。
行动方案提出，到2019年年底，建成州、县（市）两级健康促进工作体系和健康教育骨干队伍，并实现培训全覆盖。到2020年，基本开展健康促进常态化工作机制，实现群众健康教育全覆盖；以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准，群众健康素养水平达到全省目标水平；大众人群艾滋病防治知识知晓率达95%以上，感染者的艾滋病防治知识知晓率达95%以上。
为实现上述目标，该州将实施健康教育进乡村行动，依托农民夜校、农村广播、文化大院、健康知识宣传栏、健康文化巡讲等平台和形式，深入开展移风易俗，倡导健康文明生活方式，针对群众主要健康问题开展健康教育。其中，农民夜校每两个月专题开办一期课程，覆盖人群不少于30人。实施健康教育进家庭行动，结合基本公共卫生服务，根据群众健康情况提供有针对性的健康教育服务，优先覆盖贫困家庭和患病家庭。每个家庭必须要做到一家一张“明白纸”、一家一个“明白人”、一家一份实用工具、一人一份“健康教育处方”。实施健康教育进学校行动，全州中小学校、大中专院校均要开设健康教育课程，向学生讲授合理膳食、食品安全、适量运动、用眼卫生、自救互救、青少年性与生殖健康等基本知识与技能，每周不少于1课时。
此外，针对流动人口、感染者、育龄妇女、单阳家庭、吸毒人群、医务人员、暗娼等重点人群，通过“彝人宣传队”等方式，用群众喜闻乐见、形象生动的表演方式，向广大群众普及艾滋病防治知识。（记者喻文苏 特约记者范川）
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