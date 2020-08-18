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中国健康教育中心组织编写 《健康教育处方》（2020年版）

2020年08月18日13:43 来源：中国健康教育

为助力健康扶贫、贯彻健康中国行动的要求，按照国家卫生健康委的部署，中国健康教育中心组织开发了《健康教育处方》（2020年版），并于近日正式出版。这项工作得到了国家卫生健康委规划司、扶贫办、疾控局、基层司、妇幼司、宣传司的指导及相关专业机构的支持。

《健康教育处方》（2020年版）主要覆盖《健康中国行动（2019-2030年）》《国家基本公共卫生服务项目》《贫困地区健康促进三年攻坚行动方案》涉及的疾病，共45种，包括13种慢性病、10种传染病和地方病、10种妇女疾病和12种儿童青少年疾病。

健康教育处方是一种有效的个体化非医疗干预手段，主要为基层医务人员提供适用、易操作的工具，引导基层医务人员科学、规范、有效、精准地提供健康教育服务。在诊疗时或随访时，医务人员根据患者具体情况勾选适宜条目，出具个体化的健康教育处方，并通过面对面的讲解，指导患者遵医嘱治疗和做好日常健康管理，提升健康状况和生活质量。

为了确保《健康教育处方》（2020年版）的科学性、适用性、指导性、通俗性，健康教育处方开发严格遵循科学规范的工作流程，中国健康教育中心成立了包括多名院士在内的专家组，共有80多个机构、200多位专家先后参与健康教育处方的撰稿、审核、修改和预试验，经过10余次专家研讨，20余次修改，最终定稿。

45种健康教育处方电子版已上传中国健康教育中心网站，相关机构和医务人员可根据需要下载所需的健康教育处方，欢迎大家推广使用。

【点击下载】

来源：中国健康教育中心

(责编：许心怡、崔元苑)


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