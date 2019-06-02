体检发现磨玻璃结节？别着急一刀切！70%无须着急手术

5月31日是世界无烟日。肺癌已经分列男性和女性十大高发癌症的第一位和第二位。不过有人发现，有数十年烟龄的“老烟枪”没有患肺癌，而越来越多的女性，特别是那些不吸烟女性罹患肺癌的人数在增加。

“既然吸烟会得肺癌，不吸烟也会得肺癌，那还不如不戒烟呢”， “戒烟无用论”的观点甚嚣尘上，事实真的是这样吗? 本文采访了胸外科专家，为读者解答关于肺癌防治的疑问。

受访专家：陈海泉，复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任、胸部肿瘤多学科诊治组首席专家、肺癌防治中心主任

擅长：肺癌、食管癌等胸部肿瘤的早期诊断和以微创手术为主的多学科综合治疗

出诊时间：周一下午(专家门诊)、特需门诊：周三上午

首先要明确肺结节与肺癌的关系，肺部结节是一种多系统多器官的肉芽肿性疾病，常侵犯肺、双侧肺门淋巴结，类圆形、影像学表现密度增高的周围被含气肺组织包绕的软组织阴影，虽然肺部结节不是一定就转变为肺癌，一般来说是有可能往肺癌的方向转变，所以肺部结节是肺癌的一个很重要的指标和因素。

“吸不吸烟所得肺结节的性质可能完全不同”，陈海泉介绍，抽烟者所发生的肺部结节，大部分是实性肺结节；不吸烟者所发生的肺部结节，大部分是磨玻璃肺结节。

实性肺部结节增长速度非常快，可能在一年内就迅速变为中晚期肺癌，如符合手术指征，需尽早进行手术切除，而且越早越好。

70%磨玻璃结节发展很慢，无须着急手术。一旦体检报告出现“磨玻璃结节”，不要着急“一刀切”，随访是“上上策”。

磨玻璃肺结节正确随访方式是：

结节<4 mm时，可不必常规随访。

结节在5~8 mm之间时，建议每6~12个月定期随访，病情稳定后延长至每18~24个月随访一次。

结节>8 mm时，每3个月随访一次。

而对于中老年人、长期吸烟史等高危因素的肺癌高危患者：结节<4mm时，不需要定期随访。

结节>5 mm时，常规3个月,6个月,12个月随访。

陈海泉表示，研究发现，磨玻璃结节型的肺腺癌预后很好，5年总体生存率达98.99%，明显高于整个肺腺癌人群的总体生存率。虽然有些磨玻璃结节患者已经是浸润性腺癌(即已进展到浸润后状态)，但这部分患者经过合理有效的手术治疗后，同样能够获得理想的远期生存。

而那些吸烟者所得肺癌，经过一段时间治疗后，极容易在较短时间内出现耐药情况，治疗效果远不如那些不吸烟者所得肺癌。

所以，重要的事情说三遍，戒烟、戒烟、戒烟！

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1、什么是结节、小结节和微小结?

肺内直径≤3厘米的病灶称为结节，肺内直径<10毫米的结节称为 小结节，肺内直径<4毫米的结节称为微小结，越小的肺部结节，良性可能性大。

2、肺结节恶性概率有多大?

肺结节恶性肿瘤概率为20%-40%，恶性概率随年龄增长明显升高，30岁以下肺结节人群恶性率为<5%，超过70岁肺结节人群恶性率达80%以上。

3、肺部结节分几类?

良性结节

结节长相：形态比较圆，边缘干净、光滑，仿佛十五的月亮。有的可能像一块钙化的结节，整个画面呈现高亮的样子。

产生原因：一般是指生活中常见的各种肺炎，包括肺部感染和炎性假瘤、结核、真菌感染、霉菌感染等诸多情况都有可能留下肺部结节，但大部分都是透明的，通常这类结节对人体是没有危害，经过一段时间消炎治疗后会逐步消退。

磨玻璃结节

结节长相：肺内密度轻微增加，增加程度小于实性改变，呈模糊的云雾状，并可见其内血管和支气管纹理。

产生原因：根据肺部磨玻璃影内部成分均一程度的不同，磨玻璃结节又可分为单纯磨玻璃结节及混合型磨玻璃结节。造成磨玻璃结节的原因包括感染性病变、肿瘤等多方面。

实性结节

结节长相：肺内圆形或类圆形密度增高影，病变密度足以掩盖其中走行的血管和支气管。

产生原因：一般实性肺结节恶性可能性很高，多是由肿瘤导致。但是否是恶性，还需要结合大小等因素综合判断

4、哪些肺部结节亟需马上穿刺定性或马上手术?

第1种情况：肺部结节变大，实性的部分增多，对于高危的“磨玻璃结节”患者，一旦结节快速长大，形态高度怀疑癌变，若大于1厘米且为实性结节者，可以考虑穿刺活检，明确诊断。快速增大直径大于1厘米但是为磨玻璃样结节，宜行手术切除。大多数病人可推荐全面微创切除，以绝后患。

第2种情况：肺部结节两次检查结果完全一致，虽然两次的结果可能都一样，但是仍然不能掉以轻心，因为光从片子上是没有办法看出良性与恶性的，建议做穿刺明确良恶性。

（孙宝光）