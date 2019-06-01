微信群里的“人民药师”

“除了是药师，我还有另一个‘职务’呢。”5月30日药学会“全国科技工作者日”活动现场，北京大学人民医院药剂科药师钟雪停顿了一下，跟科技日报记者卖了个关子，“我还是一个近200人大群的群主。”

“其实买了药，怎么用，这里面的学问很大。”钟雪说，在实际情况中，经常遇到一些患者动不动就决定减药，尤其现在网络搜索很容易，很可能看到某个药有隐患的消息，就不好好吃药了。但是公众会不会好好用药，即便是最权威的专家也是束手无策的。

这种情况下，面对面沟通是再好不过的方式了。可是，怎么让药师从“幕后”走到“台前”，并且让群众感到方便呢？

“要是特别麻烦的方式，很多患者也不会去咨询了。”钟雪思忖着，从人们现在最常用的通讯工具出发，微信群是个再合适不过的渠道了。为此，她结合自己的专业，与药剂科的同事一起联合了风湿免疫科、眼科的专业医师共同建立了患者用药微信交流群。

“您只关注到副作用，但是忽略了最重要的治疗作用，因为减药使得疗程剂量不足，是丢了西瓜捡了芝麻。”有一次，钟雪在微信群里这样回应一位患者，她终于可以面对面把药师的心声直接说给患者听了。

有理有据、妙趣横生的交谈方式，让患者更容易接受。慢慢的，用药过敏了，会有人来提问，药师们写出的科普贴子也有了越来越多的受众。

“我们在这个微信交流群里，提供患者用药咨询服务、科普知识分享、提升药学服务质量、提高患者用药依从性……”钟雪说，最终目的是为了让患者合理用药，保障他们的健康。

这个群的建立也让药师们的工作延伸到了下班之后，更加辛苦。但是钟雪并不叫苦，她说，以前人们以为药剂师就是调剂、发药、审核处方，对的都是“物”，对患者似乎谈不上有多大帮助。

“但实际上，药剂师是安全用药的守门人。新时代的药师理应加强对人民群众的药学服务。”钟雪把自己作为科技工作者的职责总结为七大部分：把关药品质量、用药指导咨询、不良反应监测、临床药学服务、基于精准医疗的个体化药学服务、药学信息化建设、药学科普。

钟雪的专业和耐心，让她在微信群里获得了“人民药师”的称呼，她也以此为目标，做一名懂医精药的人民药师，一直在与“头孢治百病”“绿豆汤服药”等谣言战斗的前线上。