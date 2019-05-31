破伤风针哪种情况该打

破伤风是一种极为严重的潜在致命性疾病，在没有医疗干预的情况下，尤其是老年人和婴幼儿，病死率接近100%，即便治疗，病死率仍高达30%~50%。破伤风杆菌侵入伤口感染后，会出现全身骨骼肌持续性强直和阵发性痉挛，重症者可发生喉痉挛、窒息、肺部感染和衰竭，甚至死亡。生活中，预防破伤风一直是一个既容易被忽视又容易被误解的话题。有人认为，只要有伤口就要打破伤风针；也有人认为，小伤口没什么，不需要理会。结果往往前者草木皆兵，后者却有可能因此丧命。就破伤风针的一些知识，《生命时报》记者采访了北京大学人民医院急诊科主任医师王传林。

1.主动预防大于被动免疫。王传林介绍，老百姓说的“破伤风针”，指的是破伤风抗毒素和破伤风免疫球蛋白，它们都属外源性抗体，在预防和治疗破伤风中起被动免疫的作用。“被动免疫只是应急的、救命的，不是主要的预防手段。接种破伤风类毒素疫苗，在体内产生主动免疫才是最可靠、最经济的预防办法。”王传林解释说：“只有从未接种过破伤风类毒素疫苗的高风险伤口病人，才需要注射破伤风抗毒素或免疫球蛋白。接受过破伤风类毒素疫苗者，在注射完最后1针（一般需接种3~4针）的10年内，若有外伤，则无需再打破伤风针。即便过了10年保护期，再注射一针加强疫苗，便可快速恢复抗体水平。”目前我国给婴幼儿普及接种的“百白破疫苗”，就包括破伤风疫苗。

2.并非所有外伤都需注射。很多患者只要是外伤，甚至是擦伤，都会去打破伤风针。实际上，感染破伤风需要同时具备的条件是：组织开放性损伤，创口较深；有破伤风杆菌侵入，比如沾染泥土、粪便、铁锈、木刺等；伤口内有失活组织或局部组织缺血缺氧。因此，接种过疫苗的患者，有浅表创口及单纯表皮擦伤时，经及时清创后，就没必要再打了。

3.有些内伤需要警惕。对于某些非外伤性的损伤，例如肛周脓肿、结肠穿孔等，临床医生很少考虑到其有破伤风杆菌感染的可能。但其实，破伤风杆菌大量存在于人的肠道内，肠道破裂造成的腹腔及手术切口污染，若病史较长，污染重，就可能发生破伤风杆菌感染。这些患者应该应用破伤风抗毒素或免疫球蛋白，同时要接种破伤风类毒素疫苗，促使其产生长期抗体。

4.如需注射，两周内均可，但越早越好。破伤风潜伏期为3~21天，多数为1~2周，因此应当在受伤后及时注射，越早越好，一般不超过24小时；超过24小时，但未发病两周内打破伤风针，也有预防作用。