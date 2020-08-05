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什么情况下需要打破伤风针？

王卫

2020年08月05日08:54 来源：北京日报

夏季人们的皮肤裸露较多，容易出现手被烫伤或者脚被硬物扎破的情况。在去医院处理伤口的时候，医生可能会要求你打一针破伤风。那什么是破伤风？什么情况下需要打破伤风针？如果不打会有什么风险呢？

【病例】

近日，王女士在家烙饼时，手指不小心碰到了饼锅，烫出一个大泡。起初她觉得只是烫伤，就没有到医院就诊，自己在家处理了伤口。然而过了一周以后，王女士开始不自觉地牙关紧咬。经医院诊断竟然是破伤风，再晚一些治疗就会丧命。

什么是破伤风

破伤风由经皮肤或黏膜侵入人体的破伤风梭菌分泌的神经毒素引起，其临床特征是肌肉痉挛。随着病情进展，轻微的刺激也有可能诱发全身强直性发作，从而导致各种并发症，甚至引起死亡。

破伤风发病的三个条件是：破伤风梭菌侵入人体伤口，机体抵抗力降低和伤口有厌氧环境。按严重程度临床表现有张口受限、苦笑面容、牙关紧闭、颈项强直、角弓反张、吞咽困难、呼吸窘迫等。当患者有受伤史以后，出现张口困难、颈部发硬、反射亢进等，均应考虑此病可能。

破伤风是一种急性致命性的感染性疾病，由于破伤风痉挛毒素能迅速与人体神经组织发生不可逆的结合，故一旦发病，治疗相当困难。平均病死率约19%至31%，重症患者高达70%。

如何预防破伤风

破伤风是和创伤相关联的一种特异性感染。特别是开放性骨折、含铁锈的伤口、伤口小而深的刺伤、盲管外伤、火器伤等，易受到破伤风梭菌的污染。若以泥土、香灰、柴灰等土法敷盖伤口，更易致病。

破伤风是完全可以预防的，这对于降低破伤风死亡率至关重要。预防的首要原则是在生活中加强防护，避免创伤。如果不小心发生创伤，要采用正确的方式处理伤口。对所有伤口，无论肉眼是否可见出血，都应及时彻底清创。如果伤口清理不干净，不要贴创可贴，因为那样会有利于厌氧菌滋生，加重伤口感染。

对于深部的刺伤，要彻底清创和切除一切坏死及无活力的组织，清除异物，切开死腔，敞开伤口，充分引流，局部用3%过氧化氢溶液冲洗。清创后伤口不必缝合包扎。

应尽早打破伤风针

婴幼儿期间主动进行疫苗接种，这较发病后再治疗要好得多。“百白破疫苗”中含有破伤风类毒素成分，免疫效果好，可维持免疫力5到10年。成人每5到10年应接受破伤风疫苗加强注射。

一旦发生外伤，尤其是带有铁锈和土壤的东西刺入体内时，应尽快到医院就诊，由医生决定是否需要注射用于预防和治疗的破伤风针——破伤风抗毒素和破伤风免疫球蛋白。破伤风抗毒素临床上强调尽早应用，不能等到出现牙关紧闭、颈项强直等发病症状时再打，那时破伤风针的作用就十分有限了。

（作者：北京市隆福医院急诊科主任医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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