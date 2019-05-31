多种因素诱导青少年吸烟

5月30日，中国疾病预防控制中心发布了2018年中国成人烟草调查结果。调查结果显示，与既往调查结果相比，我国15岁及以上人群吸烟率呈下降趋势，二手烟暴露情况有所改善，公众支持无烟环境政策比例进一步上升。但同时，成人戒烟意愿普遍较低，电子烟逐步在年轻人群中流行，控烟现状仍令人忧心。

吸烟率下降，二手烟暴露情况有所改善

参与此次调查的中国疾病预防控制中心控烟办公室研究员肖琳介绍，为了解我国烟草流行现状及各项控烟政策的实施情况，为制定切实可行的控烟措施提供依据，推动《“健康中国2030”规划纲要》的控烟目标顺利实现，中国疾病预防控制中心于2018年7月~12月组织开展了本次调查。调查采用分层多阶段随机整群抽样设计，由调查员以入户面对面询问的调查方式进行数据采集。调查覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的200个监测县（区）。内容包括背景信息、烟草使用、电子烟、戒烟、二手烟暴露、烟草价格、控烟宣传、烟草广告、促销和赞助，以及人们对烟草使用的知识、态度和认知等。

调查结果显示，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26.6%，其中男性为50.5%，女性为2.1%，农村为28.9%，城市为25.1%。与既往调查结果相比，吸烟率呈现下降趋势，但与实现《“健康中国2030”规划纲要》的控烟目标——“2030年15岁以上人群吸烟率下降至20%”，仍有较大差距。

与既往调查结果相比，二手烟暴露情况整体有所改善。调查结果显示，非吸烟者的二手烟暴露率为68.1%；二手烟暴露最严重的室内公共场所为网吧（89.3%）、酒吧和夜总会（87.5%）和餐馆（73.3%）。

令人欣慰的是，本次调查发现，公众支持室内公共场所、工作场所和公共交通工具的比例较以往进一步上升。公众支持工作场所全面禁烟的比例为90.9%。超过九成的公众支持在医院（97.1%）、中小学校（96.7%）、公共交通工具（96.1%）、出租车（92.9%）和大学（92.7%）全面禁烟。支持餐馆室内全面禁烟的比例为79.9%。

成人戒烟意愿较低，电子烟在年轻人群中流行

此次调查还显示，公众对吸烟危害的认知有所提升，但成人的戒烟率未呈现明显变化。86.0%的人认为吸烟会引起严重疾病，比如，认为吸烟会引起肺癌的有82.8%，认为吸烟会引起心脏病的比例为50.8%。有71.4%的人认为二手烟会引起严重疾病，比如认为二手烟会引起儿童肺部疾病的比例是66.7%。但另一方面，公众对“低焦油不等于低危害”的正确认知比例仅为18.1%。

另一个不太乐观的情形是，我国成年吸烟人群戒烟意愿普遍较低。调查显示，我国15岁及以上人群戒烟率为20.1%；每日吸烟者戒烟率为15.6%。16.1%的吸烟者打算在未来12个月内戒烟，计划在1个月内戒烟的比例仅有5.6%。尝试戒烟的前三位原因分别是担心继续吸烟影响今后健康（38.7%）、已经患病（26.6%）和家人反对吸烟（14.9%）。

调查结果提示，影响青少年吸烟的因素仍广泛存在。一是卷烟变得越来越便宜。购买100盒卷烟的花费占同年人均国内生产总值的比例由2015年的2.0%下降为1.5%。二是烟草广告、促销和赞助仍是青少年尝试吸烟的重要影响因素。在接受调查的前30天内，调查对象看到过烟草广告、促销或赞助的比例为18.1%。三是吸烟影视镜头对青少年尝试吸烟有非常重要的诱导作用。此次调查发现，在调查前30天内，61.1%的人在电视、录像、视频或者电影中看到吸烟镜头。

肖琳说，需要特别强调的是，此次调查发现使用电子烟的人群主要以年轻人为主，15岁~24岁年龄组人群电子烟使用率为1.5%。获得电子烟最主要的途径是互联网（45.4%）。值得关注的是，与2015年相比，听说过电子烟、曾经使用过电子烟，以及现在使用的比例均有所提高。（记者 张磊 通讯员 郭浩岩 周莹）