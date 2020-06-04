中学生吸烟比例明显下降

本报北京6月3日电 （记者王君平）中国疾病预防控制中心日前发布了2019年中国中学生烟草调查结果。结果显示，过去5年我国初中学生尝试吸卷烟和现在吸卷烟的比例明显下降。2019年初中学生尝试吸卷烟的比例为12.9%，现在吸卷烟的比例为3.9%，与2014年相比，分别下降了5个和2个百分点。

调查结果还显示，我国中学生二手烟暴露情况有所改善，但仍存在教师在校园内吸烟的现象。与2014年相比，2019年初中学生过去7天内，在家、室内公共场所、室外公共场所或公共交通工具看到有人吸烟的比例均有明显下降，总体比例下降了9.7个百分点，但仍高达63.2%；在过去30天看到有人在校园内吸烟的比例和在学校内几乎每天看到教师吸烟的比例分别为45.2%和8.5%，与2014年比均有所下降。专家表示，学校控烟健康教育工作取得了一定进展，但中学生对吸烟成瘾的认知水平亟待进一步提升。

《 人民日报 》（ 2020年06月04日 08 版）