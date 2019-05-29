复旦大学附属中山医院、上海市心血管病研究所主任医师 程蕾蕾

血液科跟心脏科，外人看上去八竿子打不着，其实交叉很多。比如，贫血就可能会引起心脏病。

当血液里的血红蛋白含量（又称血色素）男性低于120克/升，女性低于110克/升时，即为贫血。这意味着，血液单位容积携带的氧气量减少，此时，机体为了代偿就会增加血容量。好比一支部队，士兵应当每人扛两个炸药包保证战斗力，但如果士兵体力下降，每人只能扛一个炸药包，“司令部”就得增派人员。士兵多了，补给要求也要相应提高。同样道理，血液容量代偿性增加，长期处于高心排血量的状态会使心脏的负荷明显增加， 引起心肌肥厚、 心脏扩大等心脏病变。所以，心内科遇到胸闷气短的病人，会让他们做血液检查，以排除贫血等病变引起的心脏不适。

一般认为，贫血程度达到中度以上（即血红蛋白水平低于70 克/升），容易引起心血管病变。长期严重的慢性贫血甚至会引发心力衰竭。研究显示，在血红蛋白水平不足40 克/升时， 以及高龄、 妊娠、 感染、 劳累等因素，均是发生心力衰竭的常见诱因。

贫血性心脏病病人容易出现反复心悸、头晕、心绞痛等，其中，心悸是最常见症状。此外，病人经常感觉自己心跳剧烈，进行心电图检查时，多见房性早搏、室性早搏、阵发性心动过速、心房颤动等。严重贫血患者常有心绞痛发作，甚至有可能发生急性心肌梗死。

因此，如果发现贫血，建议正规就诊，排查病因，及时采取有效治疗措施。纠正或改善贫血之后，相关心血管症状就会随之减轻。已经发生贫血性心脏病的病人，为预防心力衰竭，应当注意休息，避免感染，在积极、有效地控制贫血病因的前提下，采取合适的心脏药物治疗。