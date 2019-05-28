全国妇幼健康促进公益项目正式启动

近期，“2019年度全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议”召开。在主题为妇幼健康新战略——从“知否知否”到“都挺好”的分论坛上，全国妇幼健康促进-宫颈癌和出生缺陷综合防治公益项目正式启动，首批在全国7个地区试点。

（图：全国妇幼健康促进-宫颈癌和出生缺陷综合防治公益项目正式启动）

我国宫颈癌与出生缺陷现状

宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一，我国面临着严峻的宫颈癌防治形势。据WHO统计，全球每年有近50万宫颈癌新发病例，其中我国新发病例数量占全球新发病例的28%、亚洲的50%；而每年死亡病例则占亚洲的1/3-1/4。且随着人口流动性加大和传统观念的改变，发病率明显上升且趋于年轻化，在35-39岁人群中出现高峰。

出生缺陷是影响人口素质的重要因素。我国每年实际发生的出生缺陷至少有90万，即每30秒-40秒就有一个出生缺陷儿降生，出生缺陷已成为重大社会问题之一。不仅是导致孕早期流产、死胎、死产、新生儿死亡和婴幼儿夭折的重要原因，也给患儿、家庭和社会带来痛苦和沉重的负担。

关爱妇女儿童健康是社会进步的主旋律。中国人口宣传教育中心主任姚宏文指出，广泛动员全社会力量开展健康促进活动，进一步加强癌症重大疾病预防筛查、早诊早治，做好常见病慢性病防治是实现“预防为主，防治结合”的重点，更是实现群众健康“关口前移”的关键。

提高宫颈癌和出生缺陷防控关键在于模式创新

中国疾控制中心妇幼保健中心妇幼健康监测室副主任、研究员狄江丽表示，我国政府高度重视宫颈癌防控，于2009年在全国启动农村妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）检查项目，取得明显成效。但由于目前国家投入有限、基层能力不足以及群众保健意识缺乏等因素，在两癌筛查覆盖率、检出率以及召回率等指标上难以实现突破，亟待进一步完善筛查模式，创新筛查技术和提高基层能力。

北京大学深圳医院妇产科主任、国家子宫颈癌早诊早治示范基地主任吴瑞芳做了《大样本人群证实基于HPV检测的自取样子宫颈癌筛查的价值》的专题演讲。随着互联网技术和高通量测序平台的发展，HPV病毒分型检测的自采样筛查模式日趋成熟，日益显示出成本较低、方便快捷、精准稳定等优势。河南省新乡市副市长李瑞霞在会上分享了新乡市开展两癌筛查工作成效。据介绍，新乡市于2018年开始创新两癌筛查模式，以政府购买服务的方式为全市30-64周岁适龄妇女提供免费宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查，首批完成筛查18.75万例，计划实现3年全覆盖。新模式下政府通过集中购买公共服务的方式，降低服务成本，扩大覆盖范围，提高了筛查成效，将女性宫颈癌预防关口前移，为癌前病变患者赢得了宝贵的治疗时间，实现了对女性重大疾病的整体防控。

全国妇幼健康促进项目将首批在全国7个地区试点

全国妇幼健康促进项目将以公益服务为主要形式，通过汇聚政府、媒体、企业等各方力量，组建妇幼健康专家和基层讲师两个志愿服务队伍，开发标准化科普课件和健康传播宣传材料，支持基层广泛开展技术培训及健康促进和宣传活动，提高群众宫颈癌和出生缺陷预防的知识和能力水平，同时开展互联网+妇幼健康项目。项目为期两年，通过试点先行，经验总结，逐步推广等步骤分批进行。首批试点地区为天津市、河北省邯郸市、四川省泸州市、贵州省黔西南州、西藏自治区拉萨市、青海省西宁市、青海海西州，共计 7 个。

华大集团党委书记杜玉涛表示，华大有义务为妇幼健康保驾护航，为健康中国建设贡献力量。配合本次全国妇幼健康促进公益项目的启动，华大将依托项目平台，广泛开展宫颈癌和出生缺陷防控宣传教育。同时，还将设立妇幼健康专项扶贫公益基金，为贫困地区建档立卡贫困人口提供免费宫颈癌HPV筛查和出生缺陷检测，助力健康扶贫和脱贫攻坚。（王亚微）