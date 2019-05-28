规范用药、科学评价 做好这两点 让家长“待见”中成药

上一监测周期（5月18~24日），全网涉及中医药相关信息总计499238条，微博平台为主要信息来源，达299153条信息。一篇深度报道《中成药为何不受家长待见》成为行业舆情热点。

转载热度前十的新闻如图：

重点事件舆情分析：

5月23日，科技日报针对“儿童安全用药”问题发表文章，通过专家采访分析“中成药为何不受家长待见”，并指出由于公众误解，中成药被贴上了“不安全”“疗效差”的标签，往往被家长只当成一种辅助药。关于中成药的疗效、安全以及上市后再评价等问题再次引发公众关注和讨论。

中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的一类中药制剂，所有上市中成药均已通过安全性评价试验。同时，源自中草药的中成药使用历史悠久、疗效显著，相对于汤剂具有携带、服用方便的优势，受到广大百姓认可和青睐。

公众之所以会产生中成药“不安全”“疗效差”的误解，与不合理用药不无关系。

一方面，相关数据显示，综合医院中有七成中成药是西医所开，若医生并没有学过中医理论，不懂辨证论治等，很有可能给患者开不适宜的中成药，损害患者健康。所以，在2010年国家中医药管理局会同有关部门出台了国家基本药物《中成药临床应用指导原则》，倡导西医人员学习掌握该原则，以便更好地应用中成药。另一方面，一些患者认为中成药作为中药制剂不会对人体产生危害，便擅自服用甚至过量服用，造成了一定的毒副作用。

要打消公众对中成药的误解，除引导规范用药，中成药的上市后再评价被认为是关键所在。通过再评价，能够进一步明确药品的安全性、有效性，找到最优适应征。《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》中提出：“开展中成药上市后再评价，加大中成药二次开发力度，开展大规模、规范化临床试验，培育一批具有国际竞争力的名方大药。”开展中成药的上市再评价，特别是循证医学研究，用证据回应质疑，尤其在儿童使用中成药方面，可打消家长顾虑，从“不待见”转为信任，以此帮助中成药创新发展，推动中成药走向世界，更好服务民众健康。（中国中医药报社舆情监测研究中心 朱蕗鋆）