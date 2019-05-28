脏腑系统疾病、外感病、八纲证、脏腑证等中医病证名称，成为国际疾病“通用语言”。第72届世界卫生大会日前审议通过《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中医药的传统医学章节。世界卫生组织《总干事报告》指出，ICD-11包括一个题为“传统医学病证—模块1”的补充章节，将起源于古代中国且当前在中国、日本、韩国和其他国家普遍使用的传统医学病证进行分类。

世卫组织传统医学、补充医学与整合医学处处长张奇表示，这标志着世卫组织对来源于中医药传统医学价值的认可，也是对中医药在中国、在国际上应用越来越多这一现实的认可。国内外多位专家表示，中医正式进入世界卫生体系，这将是中医走向世界的“里程碑”。

■ 中医药有了国际“通行证”

国际疾病分类（ICD）是由世界卫生组织制定颁布的国际统一的疾病分类标准，它根据疾病的病因、病理、临床表现和解剖位置等特性，将疾病分门别类，使其成为一个有序的组合，并以编码的形式来表示其系统性。

上海市卫健委副主任、上海市中医药管理局局长张怀琼认为，传统医学一直被排除在国际疾病分类体系之外，缺少具有国际标准化的统计口径，无法用规范和符合世卫组织统计要求的数据，来佐证传统医药在医疗卫生和维护人类健康中的重要作用。此次里程碑式成果，使中医药在临床、科研、教育、管理、保险等领域拥有国际标准化语言的“通行证”，对推动中医药国际化步伐具有划时代意义。

国家中医药管理局官员表示，ICD-11的正式发布，有助于中国建立与国际标准相衔接并体现中国中医药卫生服务信息的统计网络，从统计分析的角度彰显中国中医药服务在人类健康服务中的能力和地位，有利于中医药国际交流与合作，促进中医药与世界各国医疗卫生体系融合发展，为世界各国认识中医药，了解中医药，使用中医药奠定基础，具有非常重要的现实意义和极为深远的历史意义。

■ 中国方案获多国认可并胜出

中医药传播到世界上183个国家和地区，世界需要中医药。2009年，基于全球范围内中医药越来越大的服务量和市场，世卫组织意识到，在ICD体系中应有符合传统医学需求的分类代码体系，由此提出在第11次修订中增加传统医学章节，启动传统医学国际疾病分类项目。

对中医药这一传统医学来说，这是搭上国际化列车的难得机遇，决不能错过。2009年，受国家中医药管理局委托，上海市中医药发展办公室（现上海市中医药管理局）承担了项目管理。天津中医药大学校长张伯礼院士、上海中医药大学严世芸教授等领衔的项目审评专家团队36人以及术语、信息、标准、分类等各技术领域专家组若干，整个项目参与的全国专家近百人遍布26个省区市。项目研究历时近10年，中国专家组创新地建立了“病、证内容模板和病证分类框架”。这一框架构建不仅反映了中医理论体系特点，符合中医传统医学病证内容，同时也兼顾了相关国家传统医学内容。据了解，传统医学章节共有具体疾病名150条、证候196条。

张怀琼透露，在确定首个入选ICD体系的传统医学时，中国的中医药曾面临其他传统医学的激烈竞争。中国、韩国和日本等国都提出了研究方案。鉴于中国的方案最符合中医药临床和理论体系，得到包括日本、韩国、澳大利亚及美国等国专家的认可，并获得世卫组织的采纳，最终在竞争中胜出。此次通过的ICD第11版传统医学部分内容，就是中国方案。

■ 中医药将成为商业保险“新宠”

今年5月，项目组上海专家在上海选取所有二级以上中医、中西医结合医院以及4所西医医院，用ICD第11版传统医学章节病证编码体系与中医相关国标代码库比较测试。在中医类医院内，病证编码体系疾病分类匹配率为90.18%；证候匹配率为71.77%，相关数据佐证了病证分类框架体系的科学性、合理性。

《国际疾病分类第11次修订本》计划2022年1月1日起生效。张伯礼认为，中医病证在现代医学疾病分类系统中占有一席之地，这是中医疗效和安全性证据被接受的前提，也是中医被世界接受的基础。

传统医学为国际社会普遍接受还需更长时间。项目主要负责人，上海中医药大学传统医学国际疾病分类与评价中心主任、上海中医药大学附属曙光医院传统中医科主任窦丹波教授表示，尽管中医等传统医学病证已经被纳入国际疾病分类，但在其中所占比例还很小，只有不到国内的10%，有待不断完善、扩充。

张怀琼认为，通过ICD这一全球广泛运用的权威卫生信息统计平台，将有更充分的数据来反映各国巨大的传统医药服务市场和服务能力。

费用低廉、能治西医治不了的病，未来中医药将成为商业保险的“新宠”。据悉，目前各国广泛基于ICD疾病分类体系，制定医疗保险付费标准，传统医学国际疾病分类的制定，为传统医学进入医疗保险体系奠定基础。窦丹波表示，越来越多境外人士在国内接受中医药服务，国内也有对不同层次中医药服务的需求。世卫组织传统医学疾病分类体系作为境内外商业保险用于保险付费的标准，将更好推动中医药国际医疗服务发展。