探索中医药发展路径 业界:守正出奇 创新谋变

“中医药正面临着重大需求和发展机遇”、“将中医药与现代科技结合开拓新的研究领域”、“要看到中医强、中药弱，城市强、农村弱，公立中医药强、民营中医药弱等现象”。9月21日至23日，第三届中医药文化大会在河北邢台内丘召开。参会业界人士针对讲好中医药故事，弘扬中医药文化，走好中医药发展之路积极讨论、建言献策。

原卫生部副部长、国家中医药管理局原局长、世界中医药协会联合会主席佘靖认为，当前中医药与西医优势互补、相互促进，共同维护和增进民族健康，已成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势。

“坚持中医药文化传承，要守住根脉，做好中医药文化研究、资源保护传承。坚持中医药文化传承，要提高自信心，不断融合创新，使中医药文化与现代社会生产生活相融合，以喜闻乐见具有广泛参与性的形式转化为人民群众的健康行为和生活方式。”佘靖说。

对于促进中医药在国际社会的发展，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，健康中国建设离不开中医药，要坚持中西医并重，推动中医药和西医相互补充、协调发展。

张伯礼认为，中医药面临着重大需求和发展机遇，中医药现代化取得了突出成绩，要将中医药原创思维与现代科技结合，产生原创性成果，开拓新的研究领域，引领世界生命科学发展，让中医药疗法为解决世界医改难题做贡献。

中国民间中医医药研究开发协会会长陈珞珈表示，在看到中医院在资源产出方面优势的同时，也应看到发展过程中存在的问题。如中医强、中药弱，城市强、农村弱，公立中医药强、民营中医药弱等。

在会上，河北省卫健委副主任段云波详细介绍了河北省中医药发展规划。他说，一是加强国际国内合作基地建设，加强与一带一路沿线的合作；二是加强冀澳合作，注重创新思维，推进中医药文化产业发展，促进中医药与旅游深入融合；三是推进中医药康养产业发展，探索中医药健康养老基地建设实施方案；四是加强中医药文化产品开发，在电台、电视台开设专栏专版，成立京津冀燕赵医学研究中心。

“下一步，河北省将进一步推动对中医药文化的引领和品牌打造，挖掘文化资源，做大做强河北品牌，深入挖掘始祖文化、扁鹊文化、药王文化、易水文化蕴含的人文精神、价值理念和道德规范。”段云波说。

在会议上，中医药大会执行主席刘峻杰宣读了第三届中医药文化大会宣言，他表示，弘扬中医药传统文化，坚定中医药文化信仰是中医药文化大会创建的初衷与职责。

据介绍，在会议上还成立了中医药产业发展基金、中医药健康产业规划研究中心等平台。（李彤）