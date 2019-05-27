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中外脑瘤专家联合会诊 脑瘤患者跨境问诊无需出国

2019年05月27日15:35 来源：人民网-人民健康网

5月26日，首都医科大学三博脑科医院联合JuniperMD杜松医疗举办了中外专家联合宣传义诊活动，与会专家分享了国际上前沿的脑肿瘤疗法，并同时举行了中外专家联合会诊。

参会专家表示，将继续深化中外专家联合会诊服务，同步开通“中外联合远程会诊”创新诊疗模式，国内脑瘤患者无需出国就可跨境问诊。

图为活动现场

哥伦比亚大学医学院儿科副教授、病理学与细胞生物学副教授Dr. Darrell J. Yamashiro及哥伦比亚大学医学院儿科副教授Stergios Zacharoulis, MD教授均表示，脑肿瘤涵盖了一系列起源于中枢神经系统的复杂疾病，其中，以脑胶质细胞瘤等为代表的恶性脑肿瘤因其带给病患极大痛苦。

图为中外专家进行会诊

Dr. Darrell J. Yamashiro表示，中国的脑肿瘤治疗水平正在不断提高，今后将不定期依托交流沙龙、远程直播、远程会诊等形式与大家分享海外脑肿瘤领域的新医学进展。（李轶群）

(责编：聂丛笑、崔元苑)


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