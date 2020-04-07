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专家谈对患者的心理照护 医护人文关怀点燃患者战胜病魔的信心

2020年04月07日17:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月7日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中华护理学会理事长、第43届南丁格尔奖章获得者、北京协和医院护理部主任吴欣娟表示，医护人员的人文关怀和精神支持就像一剂良药，帮助患者树立战胜疾病的信心和力量。

她说，面对突发的新型传染病，患者对疾病的不确定性以及对环境的陌生、没有家属的陪伴等等都会造成他们的焦虑、恐惧和无助这种不良情绪和心理障碍，为此，重点做了两项工作来缓解患者紧张情绪。

首先，加强和患者的交流，只有和患者多交流才能建立起彼此间的信任，还有通过分享救治成功的案例、告知患者病情控制的情况等，给患者以信心。

其次，通过帮助患者使用手机等通讯设备，鼓励患者与家属和朋友沟通，来缓解患者紧张焦虑的情绪。也通过这种方式传递他们的家人对患者的鼓励和关心，让患者更有希望。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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