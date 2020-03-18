打电话会诱发脑瘤吗？脑瘤能治好吗？毛颖教授解答脑瘤经典问题

活动背景：脑部肿瘤，特别是恶性脑瘤虽然发病率不是很高，却有着另类的三高，高复发率、高致残率和高死亡率。脑肿瘤如何精准防治?人民名医直播特别邀请到我国知名的神经外科专家毛颖教授为网友答疑解惑。

专家介绍：毛颖教授，复旦大学上海医学院副院长、复旦大学附属华山医院神经外科常务副主任、中华医学会神经外科分会候任主任委员。

脑肿瘤良恶性患者各占一半

在大部分人眼里，得了脑肿瘤犹如收到死亡通知书，其实并不用那么恐惧。据毛颖教授介绍，我国脑肿瘤的诊断和治疗水平，在国际上排名还是非常靠前的，近年来随着医学技术的不断进步，部分脑肿瘤是可以治愈的，即使是恶性脑肿瘤的生存年限也大大提高。

毛教授说，脑肿瘤有良性和恶性之分，患者人数大概各占一半。良性肿瘤主要包括脑膜瘤、神经鞘瘤、垂体瘤等；恶性脑瘤有胶质瘤、生殖细胞瘤和转移瘤等。大多数良性脑瘤是可以完全治好的，手术切完后再配合一些其他治疗，我们很多患者10年、20年甚至30年都没有太大的问题。

即使是恶性脑瘤，我们也可以采用综合的治疗方法，让病人有一个良好的生存质量，同时延长他的生存时间。像最常见的脑胶质瘤，2级的胶质瘤10年以上没问题。

这些早期症状要警惕

在直播过程中，很多网友都关心如何早期发现脑瘤的问题，想了解有没有一些症状能帮助我们早期识别脑部长了肿瘤。毛教授在互动问答过程中对这个问题也提示了几个非常重要的疾病信号。

头痛：据毛教授介绍，他们门诊有一半病人都是来看头痛的，因脑瘤引发的头痛跟普通头痛是有明显区别的，因为脑瘤的头痛多数是由颅压增高引起，一般是持续性、隐隐地疼痛，是让人难以忍受的一种疼痛，同时这种头痛还会伴有非常明确的一些症状，如呕吐。这个呕吐也不是普通的呕吐，跟饮食或是肠胃消化不好没关系，是喷射状的呕吐，呕吐后，病人的头痛症状会明显改善。

运动语言受限：脑肿瘤发现的早晚取决于它在大脑中位置，如果肿瘤长在比较靠近功能区的地方，比如靠近运动功能区，一旦出现手麻、腿脚不听使唤了，到医院一检查会早期发现，如果是在管语言的功能区，可能会出现语言不利落，也是早期的信号。

癫痫：脑肿瘤还有一个常见的症状就是癫痫，它是在一定时候引起的一个发作性的突然意识丧失，伴有手脚抽搐症状，这是一个很明显的警示症状，我们很多病人都是因为发了一次癫痫来医院后确诊的脑肿瘤。

视力模糊：由于颅内压增高，有些病人在头痛的同时伴有视力模糊，毛教授说，很多病人来的时候说，我眼睛最近一段时间老是看不清楚，甚至有人可能会出现失明，这种情况要及时去就医检查。

性格改变：有些老人的性格会因肿瘤的生长而发生改变，比如原来是很爱激动的人变得温和了，或是以前很平易近人，现在却变得爱发脾气、爱打人，就都值得高度警惕。

认知障碍：我们会有很多精神卫生中心转过来的病人，老人出现认知障碍，走失了，以为是老年痴呆，但检查后却发现是脑瘤引起的。

对于这些疑似症状，毛教授也特别提醒，并不是出现这些症状就一定是得了脑瘤，有些患者会特别焦虑，对于这部分人我一般会建议他们去做个头颅的核磁平扫，既安全又快速，同时也是一种比较好的检查方式，对大脑里两个毫米以上的病灶都能通过核磁共振检查出来。

脑肿瘤综合治疗必备的三个工具

作为外科医生，毛教授认为，脑肿瘤的治疗有两个方面最应该关注，一是通过手术把肿瘤拿掉，同时还要让病人保留最多的功能。“在我们的行业中，有一句话叫最大程度的安全切除。”

但毛教授也坦然，外科医生也不是万能的，有些脑肿瘤位置较深，血管神经全包在里面，这样就无法做到全切除，针对这种情况就要开展脑肿瘤的综合治疗。“我们通常把外科治疗脑肿瘤形象地分为三个工具，一个就是外科医生手术用的刀子，第2个是烙铁，就是放射治疗医生用的直线加速器，第3个是叫毒药，就是化学治疗。”

像恶性程度较高的4级胶质瘤，5年生存率低于10%，因此综合治疗就显得更加重要。直播中就有好几个4级胶质瘤的患者向专家提问，有的问，复发了是否还能再手术，有的问，正在用的靶向药贝伐珠单抗还能不能再继续用。

毛教授认为，如果复发的地方比较表浅，会主张再做手术，因为肿瘤基因在第一次和第二次复发的时候可能会发生很大改变，再次做一个分子病理，DNA测序，就可以知道哪些基因发生了突变，医生就会找到更合适的药物。

另外一位脑胶质母细胞瘤患者复发后，在使用贝伐珠单抗治疗两个周期后，神经功能有所恢复，对于这种情况，毛教授认为，抗血管生成的靶向药物作为脑肿瘤的治疗效果非常显著，能够使得脑肿瘤周围的水肿明显缩小，同时肿瘤因为在血管供应受到影响后，肿瘤也会部分缩小。建议使用贝伐单抗的同时，再联合使用替莫唑胺的烷化剂治疗，这样会比单一治疗效果更好。

网友关心的三大问题

脑肿瘤会遗传吗？

一些年轻的脑瘤患者担心自己的病会遗传到下一代，迟迟不敢生育，毛教授指出，我们发现绝大部分脑瘤跟遗传没有太大关系，只有少部分基因突变引起的脑瘤会有家族性遗传。

例如VHL型基因突变，容易得血管母细胞瘤；NF1型、NF2型基因突变，容易得脑胶质瘤，NF2型基因突变还容易患脑膜瘤和听神经瘤。有这些基因突变的人不光是脑肿瘤高发，全身其他肿瘤也会高发。毛教授建议，对于基因遗传突变造成的肿瘤易患人群，为了早期发现、早期诊断，最好经过做一些筛查性的检查。

打手机会诱发脑瘤吗？

对于网友问的经常看到长时间打手机会诱发脑肿瘤的问题，毛教授也给予了科学的解答。他指出，目前在所有文献当中都没有明确把打手机和脑肿瘤的生长关联出来。手机会不会增加患脑瘤的机会，还是取决于每个人的易感因素。如果这个人对电离辐射比较敏感，那么他将来可能会得脑肿瘤。所以我们要告诉广大网友，还是尽量少用那些有电离辐射的产品。

脑活检风险大吗？

毛教授说，我们把脑外科医生称为“刀尖上的舞者”，脑外科手术虽然有风险，但只要医生的技术过硬、操作流程规范，绝大部分病人的手术安全是可以保证的，虽然也有一些病人术后会出血，但医生有很多防范措施，我们无法避免活检所造成的损伤。医生如果建议患者做脑活检，肯定是因为这个检查对后期治疗和诊断有重要作用。所以患者还是要权衡利弊，不能因为惧怕风险而放弃这项检查。