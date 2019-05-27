放疗是把双刃剑——扬长避短很重要

本期节目：食管癌——放疗知多少

放疗是一把双刃剑，在临床中要权衡利弊、扬长避短，如果利远大于弊，放疗对身体的产生的有限的损伤是值得的，因为肿瘤治疗目标是提高存活率和改善生活质量。但如果疾病已经不适合放疗了，或者放疗会导致身体难以承受的损伤，那就不要选择放疗。

放疗有哪些副作用？

放射性食管炎。是食管癌放疗最常见的副作用，约有1/3的病人会出现，其中部分病人会出现明显的灼痛。因为在治疗食管壁上的肿瘤时，附近一定范围的食管黏膜会接受放射线，黏膜会出现水肿或者无菌性的炎症，出现疼痛或吞咽的不适感。但可以通过消炎消肿、止痛、积极补充营养的方式来尽量缓解病人的症状。

放射性肺炎。胸部放疗是有可能发生放射性肺炎的，因为肺包绕在食管的周围，放射线要先通过肺脏等正常组织才能达到肿瘤，所以较敏感的病人会出现这种情况。但不用过度担心，可以通过减少感冒、预防感染或及时对症处理等手段来缓解。

其他症状。有些病人会出现放射性皮肤损伤和放射性脊髓炎，但概率较低。

食管癌病人在治疗之前需要进行哪些评估？

第一，疾病的评估。医生会对症状体征进行详细的询问，还会运用一系列的检查，比如CT、胃镜、肿瘤活检等来确诊和确定分期。

第二，身体状况的评估。例如心肺功能、合并疾病和体能状况，以此选择适合的治疗模式，制定最适合病人的治疗方案。

放疗是用射线精准的杀死癌细胞，在这个过程中对周围的组织也会产生一定的损伤，但也不要过于恐慌，因为医生会跟患者进行有效的沟通，通过有效的预防和技术手段把副作用降到最低。

专家简介

惠周光，任中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主任、干部保健处副处长，主任医师、博士生导师、协和特聘教授。中华医学会放射肿瘤学分会青委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤放疗青委会副主任委员，北京市抗癌协会食管癌专业委员会副主任委员。获得“首都十大杰出青年医生”、“国家名医”称号。

擅长：肺癌、食管癌、胸腺瘤等胸部肿瘤的放疗以及疑难病例的处理。

出诊时间：周一、周二下午，特需门诊部16诊室。

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