接受放疗期间，饮食上有哪些注意事项？

本期节目：食管癌——放疗知多少

食管癌和其他的恶性肿瘤一样，都很强调综合治疗。食管癌主要有三大治疗方式：手术、放疗和化疗。什么样的病人要选择放疗？放疗期间内哪些食物可以吃，哪些不可以呢？

哪些人群适合放射治疗？

从分期来说，食管癌在从早到晚的各个期别都可能用到放射治疗。

早期的食管癌，病变部位局限在黏膜和黏膜下层，这种情况可以在胃镜下将病变切除，但术后病理检查如果肿瘤侵犯粘膜肌层或粘膜下层，会有一定的复发率和转移率，可以采用补救性放疗或放疗加化疗。

另外，针对可以手术的食管癌患者，术前同步放化疗加手术治疗后生存率会显著高于单纯手术的，是目前的标准治疗模式。

对于不能手术但是肿瘤仍局限在局部和区域范围内的患者来说，可能出现淋巴结转移但没有远处器官转移，此时放射治疗或放疗联合化疗是主要的治疗手段。

对于晚期食管癌患者，适当应用放疗可以有效缓解患者吞咽困难、疼痛等症状。

在接受放疗期间，患者饮食上有哪些注意事项？

在治疗的过程中首先要强调充足、合理的营养。

不能吃很粗糙、很干的食物！当然有些疾病强调吃粗纤维的食物，但是对食管癌患者而言，这样的饮食会加重吞咽困难或疼痛等不适感。

不要吃太烫的食物，因为食管粘膜受到损害以后，痛觉非常敏感，烫的食物刺激较大，会加重患者疼痛感。

不吃刺激性的食物，比如辣、酸、咸的都要避免，建议清淡饮食。

在治疗的特定阶段不吃大量的水果蔬菜，因为多数水果有果酸、大量的蔬菜可能很粗糙，会对食管造成刺激，引起不适。

可以吃相对比较软的食物或者半流食，比如鸡蛋羹、软面条等，有的患者需要吃流食，比如稀粥、汤、或者是特定的胃肠内营养液。

在整个治疗过程中，除了医务人员的帮助，患者的自觉性、家人的护理也十分重要。专家建议，家属也要掌握一定的相关知识。

专家简介

惠周光，任中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主任、干部保健处副处长，主任医师、博士生导师、协和特聘教授。中华医学会放射肿瘤学分会青委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤放疗青委会副主任委员，北京市抗癌协会食管癌专业委员会副主任委员。获得“首都十大杰出青年医生”、“国家名医”称号。

擅长：肺癌、食管癌、胸腺瘤等胸部肿瘤的放疗以及疑难病例的处理。

出诊时间：周一、周二下午，特需门诊部16诊室。

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