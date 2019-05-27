咽东西时胸口堵得慌？警惕食管癌的发生

本期节目：食管癌——放疗知多少

不知道你有没有过出现这种情况：有时吃馒头或米饭等比较干的食物时，很难咽下；甚至连吃粥、鸡蛋羹等食物时也出现困难……那你要警惕一下是否发生了食管癌。

食管癌的简单介绍

食管癌比较常见，相对全球来说，在我国的发病率处于中上水平，大约15-21/10万。食管癌发病有地域性差异。不同的地域发病率明显不同，东亚地区发病率最高，其次是南非、东非、北欧等；而且肿瘤的类型也不同，我们国家以鳞癌为主，西方国家以腺癌为主。

哪些症状可以提示食管癌的发生？

食管癌最典型的症状，是进行性的吞咽困难，先是难咽干的食物，继而是软食或半流质食物，最后水和唾液也不能咽下。

在早期并没有特别明显的症状，可能只是在进食的时候出现胸腔的不适感，比如胸口隐隐的疼痛、咽下食物时有粗糙感，一般难以引起重视。

随着肿瘤的发展会出现一定的占位效应，也就是食管腔里会形成一个结节或者肿块，此时会产生进食的梗阻感。

专家建议：定期癌症筛查很重要。

如何确诊食管癌？

胸部CT。可以发现食道某个部位的肿块。

钡餐检查。硫酸钡作为造影剂，口服以后在X线下观察食管壁有没有中断、占位效应等异常。这是临床上常用的手段。

胃镜。可以直接观察食管腔内有没有肿块，食管壁有没有压迫，而且通过腔内超声还可以看到肿瘤外侵食管壁的深度，包括有没有淋巴结转移等。

病理活检。这是诊断的金标准，可以在胃镜辅助下从肿块上取一块组织来检查有没有癌细胞，是哪种类型的癌细胞，病理结果可以确诊是否是癌症。

食管癌的治疗方式有哪些？

食管癌和其他的恶性肿瘤一样，都很强调综合治疗，而且治疗方式的选择和分期有关。从综合治疗的角度来看有三大治疗方式：手术、放疗和化疗。

手术。是对生病部位的肿瘤做局部切除，或者是进行区域淋巴结清扫，但它只适用于相对早期的病变。手术可能会造成功能上的损伤，如吞咽和发声功能。

放疗。是局部、区域性的治疗手段，优势在于不需要把食管切除，如果治疗效果比较好，能比较好的保留食管吞咽的功能。另外，放疗的效果要取决于肿瘤细胞对放射线是否敏感、周围有没有敏感的正常器官妨碍放疗的实施等。

化疗。是全身治疗手段，这种治疗方式适合不能通过单纯的手术或者放疗来根治的病人，尤其是出现肺、肝、脑或者骨转移的肿瘤晚期病人，需要药物来进行全身治疗。

总而言之，具体的治疗方式还是要根据个人情况而定。

专家简介

惠周光，任中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主任、干部保健处副处长，主任医师、博士生导师、协和特聘教授。中华医学会放射肿瘤学分会青委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤放疗青委会副主任委员，北京市抗癌协会食管癌专业委员会副主任委员。获得“首都十大杰出青年医生”、“国家名医”称号。

擅长：肺癌、食管癌、胸腺瘤等胸部肿瘤的放疗以及疑难病例的处理。

出诊时间：周一、周二下午，特需门诊部16诊室。

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