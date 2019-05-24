后背痛、眼睛干、睡眠差 每天看屏幕别超两小时

十几年前，茶余饭后，人们更喜欢全家一起外出散步、运动；如今工作学业压力大，忙碌一天后，窝在沙发上看看电视、玩会儿手机成了大家最热衷的解乏方式，有人放假时一看就是一整天。国外多项研究表明，若养成长时间看电视等电子产品的不良习惯，人的身心健康会受到不同程度的伤害。

1.增加早亡风险。英国格拉斯哥大学研究人员发现，生活方式最健康的人每天看2.2小时电视，超出这一范畴则可能影响睡眠、饮食、体重，甚至增加早亡风险。长时间看电视等电子产品，是脑卒中的重要诱因之一，特别是有高血压等心血管疾病的老人。长时间集中精神对着电视、电脑等，会使大脑处于高度兴奋状态，情绪也会波动起伏，使交感神经兴奋，肾上腺素分泌增加，血管收缩、血压升高。

2.脊柱、眼睛都受罪。窝在沙发上看电视，感觉身体很放松。殊不知，此时腰椎弯曲，承受的压力更大，容易造成下背痛、弓腰驼背，严重时甚至会导致椎间盘突出。长时间盯着电子屏幕，还容易导致视力模糊和干眼症，儿童每天持续使用手机超过2小时，3个月后视力就可能从1.0下降到0.5。

3.注意力变差。英国伦敦大学学院曾就看电视对认知功能有无负面影响进行了研究，结果显示：参试者记忆力随年龄增长均有所下降，而看电视时间较长者下降速度更快。由于过度沉迷看电视等，会占用人们参与其他活动的时间，且属于被动接受信息，会引发认知障碍，加速记忆力衰退。

4.睡眠质量变差。过度沉迷电视、手机会大量占用睡眠时间，从而阻碍褪黑素生成，扰乱作息，导致睡眠质量变差，对于学生更是如此。世界卫生组织认为，许多儿童看电视或玩平板电脑时间过长，挤压了睡眠时间。1岁以下婴儿每天需保证12~16小时睡眠时间，1~2岁幼儿每天需要11~14小时睡眠，3~4岁幼儿每天需10~13小时睡眠。

建议成年人、孩子都应控制看电子产品的时间，牢记“四电小于二”原则，即每天坐着看电视、玩电脑、手机和平板电脑的时间少于2小时。世卫组织提醒，5岁以下幼儿每天看电子屏幕的时间不要超过1小时，1岁以下婴儿最好完全不要看屏幕。1~4岁幼儿进行各种身体活动的时间应不少于每天3小时，不足1岁婴儿每天需多次开展多种形式的活动，尤其是在地板上的互动游戏，并避免接触所有电子屏幕。成年人应养成良好的坐立姿势，减少低头时间，如看手机可放在与视线平行位置，做一些仰头耸肩的动作。看电视、手机，每20分钟就要转移一下视线，或闭眼5秒钟再睁眼。日常生活中，最好经常眨眨眼，让眼肌得到锻炼；还可转动眼球，向上、下、左、右等方向来回看。培养一两种爱好，闲暇时多参加集体活动和户外运动，拓展视野和兴趣，会发现外边的世界更有趣。▲