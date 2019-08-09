看3D电影 孩子眼睛能承受吗

正值假期，不少儿童喜欢的3D电影轮番上映，小朋友们甚是高兴，但是小朋友们到底可不可以看3D电影呢？多大的孩子适合看3D电影呢？观影时间该多长？不少家长很是关心。

3D眼镜是通过过滤一定波长或特定颜色的光线，将重合的画面分离，让左右眼分别看到两幅不同景深的画面，然后在观影者的大脑中合成立体影像。因为两幅画面存在远近区别，因此眼睛需要不断通过睫状肌张弛，调节晶状体，一定程度上会造成视疲劳。

此外，如果家长细心留意便可发现，在观看3D电影时，观众常常为剧情所吸引，注意力高度集中，眨眼频率降低，而在一些动作影片中，画面又常常带来强烈的感官刺激。在这种情况下，观影者更容易产生疲劳，甚至出现头昏、恶心。对于大多数人来说，这样的视疲劳或不适症状很快可恢复，不会对眼睛造成器质性损伤，因为观影时长一般是在可接受范围内的。当然，前提是观影者本身并无眼疾。

但对于视力尚在发育阶段的儿童来说，不建议长时间观看3D影像。儿童的眼调节能力比成年人强，睫状肌容易出现持续收缩状态，在长时间专注观看3D影像时，更容易形成眼部疲劳。长时间如此，对于儿童的视力发展存在极大影响。长时间的眼疲劳往往会诱发频繁眨眼甚至假性近视，而假性近视如果得不到及时有效的控制，时间长了就容易发展成真性近视了。

那我们该如何应对呢？观看3D电影有不适感的人，可尽量选择靠后排的座位，这在一定程度上可以减轻眼睛的疲劳程度。因为在看不同远近的东西时，眼睛的睫状肌随之不断调节。看的东西越近，睫状肌收缩得越厉害，迫使晶体膨胀，焦点才会变近。因此，用眼距离越近，眼睛越易产生疲劳。

另外，学龄前儿童尤其是有高度屈光不正、斜视、眼球震颤、眼球运动受限、扫视功能异常等问题的患儿，最好不要看3D电影。即便是年龄稍大的儿童，也最好将观影时间控制在40分钟以内，在看3D电影中途，可每隔半小时闭眼休息一会儿，结束后不应再接触其他荧屏，可用户外看远的方式来缓解眼疲劳。