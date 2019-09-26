经常用电子产品 如何呵护眼睛

电子产品给人们带来便捷与愉悦，但是同时也带来了不少问题。比如，长期接触电子产品可引起一系列眼部不适症状。

久用电子产品小心伤眼

视疲劳：长时间使用电子产品，会导致眼调节功能、双眼视功能的改变，继而引起视疲劳。另外，电子屏幕都存在频闪，也就是说屏幕是在不断闪烁的，人眼需要不断适应这些频闪，这种情况下长时间用眼也容易造成视疲劳。

干眼症：当我们在看电子产品时，注意力集中，眨眼次数变少，可降低至每分钟2次~3次（正常人为每分钟15次～20次），甚至出现不完全眨眼。而泪液恰恰是通过眨眼涂布到眼睛表面的，所以当眨眼减少或不完全时，会导致眼睛表面干燥，继而引起干眼症。

蓝光损伤：电子产品的屏幕会发出高能短波蓝光，是仅次于紫外线的高能量短波长光源，它能够穿透前面的角膜、晶状体直达眼底视网膜。长时间接触蓝光有可能导致眼底黄斑病变。

近视：研究发现，儿童近视的发生、进展和近距离工作时间相关。儿童长时间、近距离使用电子产品，会加速近视的发生与进展。

其他眼部不适：异物感、视物模糊、眼部疼痛、眼红、眼胀、流泪等。

学会这几招，远离电子产品

倡导健康生活方式，主动减少电子产品的使用。比如成人无意义的刷微博、看抖音、逛网店、看电视剧等应减少。儿童非学习目的的电子产品使用应减少，单次不宜超过20分钟，每天累计不宜超过1小时。减少儿童及青少年“被动”使用电子产品。这需要各方面共同努力，如政府部门需制定相关政策与指标；学校严格执行，教学和布置作业不依赖电子产品；家庭监督，家长以身作则。

如果必须使用电子产品，请尽量做到以下几点，以减少对眼睛的损害。

适当休息 电子屏幕引起的眼部损伤在一定程度上是可逆的，适当的休息对于缓解眼部症状十分关键。连续性使用电子产品建议时长不超1小时，每1小时进行休息，眺望远方及多看些绿色的植物。增加眨眼：眨眼这个不经意的动作对眼睛而言至关重要。使用电子产品时有意识增加眨眼可以减少干眼症的发生。

选择合格的屏幕 市面上的电子屏幕良莠不齐，选择合格的电子产品非常重要。尽量选择具有大屏幕、较大的字体、高分辨率、高刷新频率、适合亮度的电子屏幕。使用滤光膜过滤屏幕发出的高能蓝光。

保持良好的姿势 包括正确的坐姿，正确的角度（眼睛注视屏幕时稍微向下，倾斜15°～20°），正确的距离（距离至少50厘米，调大字体，屏幕移得越远越好）。

改善工作环境 环境因素，如低空气湿度、空调装置和通风扇等是引起眼部不适的诱因。减少在这些环境中使用电子产品。适当使用人工加湿器，使湿度控制在30%～60%，平均45%。

热敷 用温毛巾热敷眼睛，每天10分钟～20分钟，能有效改善使用电子产品引起的眼部不适症状。

药物治疗 如果有严重的眼部不适，会影响工作和生活，建议尽早去医院诊治。