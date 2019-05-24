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上年纪不宜后仰洗头 水温四十度干透再睡觉

中国北方老年病学会理事 朱丽丽

2019年05月24日08:39 来源：人民网-生命时报

美丽“从头开始”，老人也不例外。老人在头发护理美容中需要注意什么？

洗发，头别往后仰。老人仰躺着洗头，会对头部椎动脉造成一定压力，影响脑部供血，导致晕眩、脑部缺氧，甚至中风。还有，高血压的老人也不适合低着头洗头，因此直立淋浴洗头的姿势较为合适。还要注意水温，水太凉会刺激脑神经线，产生头痛、头晕现象；水太烫则易损伤头皮和头发。老年朋友注意洗头水温在40摄氏度左右。另外，洗完后要立刻吹干，头发干透了才能睡觉。

染发，3个月内不要反复。染发，一年最好不超过4次。因为染发剂含脱色剂，对头发的毛鳞片有伤害。老人染发前可将少量的染发剂涂于耳后，3天之内如果未出现瘙痒、溃烂等不适症状，可放心染发。染完后要经常清洗，以免染发剂残留头皮。

烫发，记得配合护发。短发烫卷让老年朋友显得精干年轻，也便于打理。烫发后头发容易毛躁，平时可用些泡沫发蜡、弹力素或精油等产品。建议别用发乳，因为太黏，易粘灰尘。

假发，要根据肤色选择。毛发过度脱落或白发偏多的老人可选择佩戴假发，能起到很好的修饰作用。肤色白的可选择棕黄色、浅褐色假发；肤色深的可选择黑色、棕黑色假发；肤色黄的可选择栗色、深褐色假发。假发大小要与头围相当，过小有压迫感，过大缺少安全感。假发一般30天左右清洗一次。洗涤前，老人可先用防静电梳子轻轻自上而下梳理，将污垢、灰尘刷洗干净，然后将假发放入溶有偏酸性洗发水的温水中（水温20~25摄氏度），浸泡10分钟后用手轻轻漂洗。然后，放进含假发专用护理液的水中浸泡2~3分钟。▲

(责编：许心怡、崔元苑)


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