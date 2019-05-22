为爱发声# 华西专家走进晋阳社区详解高血压

高血压是四大慢病之首，具有发病率高，潜在危害大的特点。高血压是常见的心脑血管疾病危险因素，也是脑卒中和冠心病发病的重要危险因素，被称为影响人类健康的“无形杀手“。

为迎接“世界高血压日”（每年5月17日）的到来，同时也为了响应全球70多个国家陆续发起的#为爱发声#公益活动，四川大学华西医院心内科党支部16日在成都市武侯区晋阳社区卫生服务中心举办“世界高血压日”大型义诊、宣教以及基层医师培训活动。

上午，来自四川大学华西医院心内科十余位心血管领域专家在现场分别为大家解答高血压的治疗以及药物服用、康复治疗中遇到的问题。下午，华西医院心内科主任陈晓平等多位心血管病专家，分别对基层医师作了业务的专题培训。

陈晓平在活动中表示，中国人的高血压患病率约25%，即约3亿人左右，但人们在高血压初期感受不明显，不容易认识到它的危害。高血压是一种血管性疾病，因为血管连接人体的各重要器官，高血压会影响到多脏器的供血问题，造成靶器官损害，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，所以做好高血压的防控非常重要。

陈晓平指出，强化公众血压测量意识，做到早发现早干预，才能尽量减低高血压给人类带来的危害；社会公众也应该为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，不让高血压这个隐形杀手继续伤害所爱的人。

陈晓平同时强调，高血压不能治愈，但合理的生活习惯对控制血压有帮助，生活上要注意四个方面，一是少吃高盐食品，把每日的食盐摄入量控制在6克以内。二是要少熬夜，保证充足的睡眠，每天必须保证6小时以上的睡眠时间。三是要放松心境，压力大，精神紧张都不利于控制血压。四是控制体重、适量运动。