求医问药不如养成好习惯：睡午觉有助于降血压

【环球网综合报道】睡午觉有许多好处，它能缓解疲劳、振奋精神，还能舒缓压力、调节情绪。近日，第68届美国心脏病学会年会发布了一项研究报告称，养成睡午觉的好习惯有助于降低血压，效果甚至可以和药物治疗相媲美。

根据世界卫生组织规定，收缩压≤130mmHg称为正常血压，成人收缩压≥140mmHg时即可确诊为高血压。

研究人员邀请了平均年龄62岁、平均血压129.9mmHg的212位实验对象，并记录了他们各自的吸烟饮酒状况和身体素质状况等。之后，他们被分为午睡组和不午睡组，并在配戴血压监测器后照常进行日常活动。最终结果显示，午睡组的血压比不午睡组的低了5.3mmHg。

此外，科学家还发现，午睡时间每增加一小时，血压就会降低3mmHg。来自希腊的卡里斯克拉托斯(Manolis Kallistratos)医生认为这一发现意义重大，因为血压每降低2mmHg就意味着心脏病等心脑血管疾病的发作率可以降低10%。

众所周知，治疗高血压必然要在生活习惯上做出改变，例如饮食清淡、戒烟戒酒等。研究人员则表示，睡眠也能达到同样的效果，甚至可以帮助患者减少药物用量。卡里斯克拉托斯医生鼓励人们养成午睡的好习惯，“因为睡午觉确实有潜在的健康疗效”。(实习编译：胡粤杨 审稿：赵怡蓁)