专家：知晓率低、治疗率不足 控制高血压从自我开始

在“为爱发声”“五月血压测量月”之际，北京安贞医院高血压科主任医师程文立在接受采访时指出，根据《中国心血管报告2018》显示，我国高血压发病人数高达2.45亿，呈高发态势。为何高发？这与高血压的知晓率低、治疗率不足有关，目前控制率也仅有15.3%左右，85%的人都没有得到有效控制。她呼吁，控制高血压，加强血压自我监测，改变生活方式，从我们每一个人开始。

北京安贞医院高血压科主任医师程文立接受采访

自我监测意识薄弱 给高血压可乘之机

程文立表示，日常公众对血压的自我监测太不重视度，以至于失去了控制高血压的先机。

高血压在世界上素有“隐形杀手”之称。这是因为高血压作为一种常见的慢性病，起病缓慢、病程长、初始症状不明显，因此常常被人们忽略。

程文立介绍，初得高血压时，人们一般会有头晕头疼现象，但人们一般不注意，也不会有意识地去医院或自我监测血压，发现病情，高血压第一次完美的躲过了“猎杀”。而经过一段时间后，人们身体的自我调节能力增强，对头晕头痛这些高血压初期现象有了耐受力，本就无意识的防御更失去了防范能力。

程文立提醒，所有健康的成年人在一年内都应该量几次血压，包括诊室血压，体检血压，在家血压，早发现、早治疗，防止高血压对人体带来的危害。

伴生多种并发症 防控势在必行

任何疾病的发生，都会伴生出其他的病症，高血压也不例外。它会对人体由上及下引起脑部、心脏、肾脏改变，全身动脉、眼底动脉的改变。

程文立介绍，对脑部损伤表现在脑出血、脑血栓、脑卒中的发生。对心脏的损害表现在心脏病、冠心病、心衰、心律紊乱等状况的出现。对肾脏的损害则表现在肾萎缩、肾衰竭。对血管的损害表现在全身动脉、眼底动脉的改变，促使动脉粥样硬化的形成。还会引起主动脉夹层的破裂，这是一个比较凶险的疾病。体会遇到什么并发症，会因人而异。

程文立还指出，高血压最早引起的改变跟肾脏和眼底有关。这是因为眼底有很多小血管，而肾脏肾小球也由许多小血管组成。高血压情况下，肾脏小的动脉和静脉会承受较大压力，身体出现尿蛋白增加，出现肾脏损伤。这些数值的变化可以为筛查高血压提供依据。

除了药物改善 生活方式最关键

高血压是一种慢性疾病，想要摆脱比较困难。而我国高血压发病率高达25%，在世界上也属于偏高水平。得了高血压怎么办？

程文立表示，在治疗方面，除了药物还有就是生活方式的干预。据目前临床治疗情况看，药物为有效控制高血压起到了55%的贡献，而生活方式干预起到了45%的贡献。因此，高血压患者除了依医嘱按时服药外，做好生活方式的干预也很重要。

首先需要限盐。程文立表示，我国目前防控高血压最主要的问题就是盐的摄入。从南到北，我国盐摄入量呈逐渐增高趋势。虽然南方稍微低点，但也超过WHO对高血压病患者的要求。南方平均每日的食盐量是8克左右，北京12到13克左右，东北地区14到16克左右。

其次是多吃蔬菜水果。蔬菜和水果里钾含量较高，多吃能补充人体钾元素，而随着钾元素摄入的增加，能在体内引起化学反应，置换出钠离子，有利于控制血压。为了我们的血压安全，程文立呼吁，公众日常饮食中应多摄入蔬果。木耳、芹菜、苹果，猕猴桃钾含量比较丰富，特别是芹菜和木耳，可以多吃。

三是需要控制油脂摄入。摄入油脂过多，尤其是饱和脂肪酸过多会导致血压增高；饱和脂肪酸的增高还会引起动脉粥样硬化，引起血管结构和功能改变。

四是戒烟。吸烟会引起血管结构功能改变，外周阻力增高，引起血压增高。吸烟会破坏血管内皮细胞导致血管的舒张收缩功能异常。内皮细胞破坏，会导致血管舒张功能发生异常。尤其是内皮细胞会产生许多舒血管因子，这是让血管舒张的因子。内皮细胞受损舒血管因子减少，会让血管不能完全舒张，始终保持在一个较高张力从而引起血管阻力增高，引起高血压。目前女性吸烟人群增多，对家庭的防控影响很大，尤其是对儿童的影响，需要引起公众关注。

五是限酒。饮过量的酒会破坏血管，导致高血压。

六是增加运动。现在人们工作压力较大，运动量减少，体重增加，也是引起高血压的主要因素。

程文立强调，防控高血压过程中，要加强自我教育；要有健康的生活方式；要有意识地增加自己的运动量，有氧运动非常有益；要释放压力，心态平和，保证充足睡眠，不要熬夜。

判断很筒单 监测非同日3次血压即可

“非同日3次的收缩压高于140mmHg，或者舒张压高于90mmHg就可以诊断为高血压。无论是老人、中年人还是青年人，成年人的高血压诊断标准都一致。”程文立介绍，血压水平能控制在120/80mmHg最为理想。但收缩压控制在90mmHg到140mmHg，舒张压控制在60mmHg到90mmHg也都属于正常范围。

她表示，随着年龄的增长血管开始老化，血管结构和功能也发生变化，血管阻力增高，导致血压增高。所以老人得病的机率远远高于中青年。如果注意控制饮食，规律生活，是有利于控制血压的。如果控制到位，也会得病晚，病情轻；反之病情则会更重，会更早。

高血压还分为原发和继发，对其治疗方法也不一样。程文立称，继发性高血压是基于目前医学发展水平和检查手段，能够发现导致血压升高的确切病因的。不能发现导致血压升高的确切病因的，则称之为原发性高血压。

继发性高血压病因明确，当查出病因并有效去除或控制病因后，作为继发症状的高血压可能被治愈或明显缓解。

而原发性高血压是由遗传和环境因素综合造成的，对此类高血压治疗的主要目的是最大限度地降低心血管的死亡和病残危险。

测量体位有要求 坐位上臂监测最好

“随着动脉粥样硬化的发生，无论是中青年还是老年人，对血管的影响比较大。如果用腕式血压计监测，有动脉粥样硬化的患者会出现误差。上臂因动脉直径较粗，动脉粥样硬化对血压值的影响会相对较小，因此，上臂式血压计测血压相对比较准确。”程文立介绍。

她详细解说道，测血压时也分左上臂和右上臂，一般正常人都会出现压差，压差值大概会在10到20mmHg之间。如果差值超过20到30mmHg左右，这就提示单侧手臂有动脉粥样硬化现象，应予以注意。

诊断高血压的血压测量方式叫诊室血压，采取的都是坐位。程文立表示，我们在家测的时候可以测坐位，也可以测卧位，但无论坐位卧位都要求安静5到10分钟后再测量，大部分人群卧位和坐位血压一致，并不会因为监测体位的变化而影响血压值。

防控高血压 专家出5招

目前国内高血压高发，如何防治，程文立给大家支招。

一是要注重血压的监测，即使健康人群，一年也应测上两三次。

程文立表示，随着年龄增长，人们生活和工作的节奏加快以及工作压力较大，再加上许多不健康的生活方式，使得高血压的发生机率增加。注重血压监测，能及早发现高血压，这有益于降低后期并发症的发生以及一些不良心血管病变带来的伤害。

二是药物控制血压非常重要，不要随意换药停药。医生给患者的药，会根据患者的情况，有没有高血压靶器官损伤或是否合并其他疾病，是否有心脏病，冠心病……等来进行评估，为患者选择合适的药。患者应依从医生的治疗方案，一旦有特别情况发生，要及时跟医生进行沟通，由医生来调整药物，千万不要自己随意调整。医生给患者的药如果没有出现什么问题，基本都是非常安全长效的，也对靶器官有保护作用，可以长期服用。

三是改变生活方式。注重饮食平衡，多食蔬果，限制盐摄入，不要过度疲劳，增加运动，戒烟限洒，减少过度熬夜加班。

四是高血压病患者要定期到医院尤其专科医院进行靶器官损伤和合并症的检查，及早发现问题，防止严重并发症发生。

五是要注意睡眠呼吸暂停低通气综合征引起的高血压，通常表现为打呼噜，在临床上容易忽视。据调查，在打呼噜人群当中，大概有50%左右的人有高血压；而在高血压患者里，有30%到50%的患者伴有打呼噜，一定要加以重视。（李轶群）