五种拉肚子，尽快看医生

主讲人：中山大学附属第三医院消化内科副主任医师 吴小琴

世界卫生组织统计，全球每天数千万人罹患腹泻，每年发生腹泻病达17亿例次；尤其在发展中国家，感染性腹泻的发生率居肠道传染病首位。

腹泻是一种常见症状，俗称“拉肚子”，是每天排便次数超过3次，粪质稀薄，水分增加，每日排便量超过200克。

除了大便次数增多等症状，腹泻患者还可伴有恶心呕吐、腹痛腹胀、发热、便中带黏液、脓血以及里急后重等。严重或持续腹泻，还可出现头晕、心慌、口干、尿少、乏力等脱水表现，甚至出现电解质失衡、心律失常、休克等。

按照病程，腹泻可分为急性腹泻和慢性腹泻。急性腹泻病程小于3周，超过3周则为慢性腹泻。

急性腹泻常可分为感染性腹泻和非感染性腹泻。

感染性腹泻可以是散发的，也常有暴发的。腹泻患者出现大便带血，伴有腹痛、发热等症状，粪便检查有红细胞、白细胞，常提示感染性腹泻。引起感染性腹泻的病原体包括细菌、病毒、寄生虫、真菌等。

非感染性腹泻，一来由于受凉，胃肠道受寒冷刺激后蠕动加快，进食的水分和食物来不及消化吸收；二来由于进食过多，难以消化，数次排便后一般可自愈。

某些非感染性腹泻与感染性腹泻症状相似，可伴有腹痛及血便等，特别是持续时间较长者，需考虑炎症性肠病、憩室炎、缺血性肠炎等病因。此外，还需要考虑药物相关腹泻，如抗生素、二甲双胍等药物所致。

慢性腹泻可能是器质性疾病、功能性疾病，可涉及多个系统，需要及时就诊，以免延误病情。

腹泻轻症患者，可在家中治疗，继续清淡饮食，最重要是防止脱水。如果口干、尿量比平日减少即存在脱水，轻者可口服米汤加盐、糖盐水、口服补液盐。如果上吐下泻、坐起或站起时头晕、眼前发黑、明显口干及尿少、皮肤发花、四肢冷等，赶紧去医院。在家治疗3天以上症状无缓解者，也应及时就诊。

除了及时就诊，患者要做到避免滥用抗生素。很多患者一腹泻就自行服用“氟哌酸”等抗生素，这是一个很大的误区。对于非感染性腹泻和病毒性腹泻，一般不需要使用抗菌药物。盲目使用抗生素，可破坏肠道正常菌群、增加肝肾功能损害的风险。“氟哌酸”属于喹诺酮类药物，可影响软骨发育，不推荐18岁以下孩子使用。另外，“黄连素”具有一定抑菌效果，但不能用于遗传性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏患者，可能诱发溶血性贫血。

需要提醒的是，以下5种腹泻，必须尽快看医生。

1.急性腹泻，伴有频繁呕吐、发热、剧烈腹痛，或伴有头晕、心慌、口干、尿少等脱水表现者。

2.急性腹泻，48小时内未见缓解者。

3.腹泻伴有黏液血便者或黑便者。

4.慢性腹泻，但同时具有结直肠息肉或胆囊切除术病史，或结直肠癌家族史的患者需要警惕。

5.既往长期便秘患者，近期出现大便习惯或性状改变，出现腹泻。

预防腹泻，首先要保持双手卫生。注重厨房用具和餐具的清洁，冰箱定期清洗和消毒；加工食物的刀具和餐具要生熟分开，不能混用；冰箱食物尤其需要生熟分开，避免被一些“嗜冷怕热”的细菌污染；卫生条件不达标的水产品及海产品易导致细菌或寄生虫感染；冰箱冷藏室内的肉类最好不要超过2天，蔬菜最好不要超过5天。食物要煮熟煮透。不要食用不新鲜、不洁净的瓜果、变质或过期的水和食物。避免滥用“排毒”“养颜”等含有中药泻剂成分的药物和保健品。加强锻炼，提高身体素质，治疗潜在疾病。