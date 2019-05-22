痱子是夏季儿童常见的皮肤病。痱子又叫热痱，夏天气温高，湿度高，孩子活动量大，新陈代谢旺盛，加上宝宝汗腺功能还没有完全发育成熟，很容易出汗，汗多又没有及时擦干，容易造成汗腺导管堵塞，宝宝头部、前额、脖子、腋下、后背及小屁屁等都是易长痱子的部位。

孩子生了痱子后，不推荐使用痱子粉。痱子粉的原料包括滑石粉、硼酸、香料、升华硫、薄荷脑、氧化锌、百里酚和水杨酸等，主要作用是镇痛、止痒、消炎、杀菌和抑制痱子再生。痱子粉涂抹在皮肤上，吸水后容易形成颗粒状物质，颗粒物沉积在皮肤褶皱处，经反复摩擦后容易导致皮肤破溃，同时痱子粉还会阻塞毛孔，不利于排汗，甚至会滋生细菌。同时，扑痱子粉时容易飞粉，孩子吸进去可能会诱发呼吸道感染。美国儿科学会认为，痱子粉的成分可能包含一些被污染的石棉成分，对人体有危害，所以不推荐使用。科学的预防和处理痱子的方法可以总结为：降温、清洁、干燥。

因此，日常居家护理可从以下方面着手：室内应注意通风，避免过热，室内空调的温度以体感舒适凉爽为准；注意皮肤清洁卫生，宝宝的衣物应选择透气性、吸湿性好的棉质衣服。汗多时要及时擦干汗水，同时勤洗澡、勤换衣，保持皮肤清洁干燥，洗澡时尽量用温水清洗，热水会对有炎症的痱子产生刺激。对于已经长痱子的皮肤要尽量裸露在空气中，同时孩子要勤洗手，及时剪指甲，避免孩子因痱子搔痒而抓破皮肤，加剧皮肤感染。如果孩子痱子痒痛严重且有渗出液，应该及时带孩子去医院皮肤科就诊，在医生指导下使用专业药膏，如炉甘石洗剂、百多邦涂患处。▲