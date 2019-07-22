宝宝痱子总不消怎么办

本文专家：空军总医院皮肤科副主任医师王瑞艳、北京儿童医院皮肤科副主任医师梁源

天气一热，不少宝宝就开始长痱子，有家长疑问，为什么宝宝的痱子总是下不去?可能是你的方法用错了！

宝宝长痱子与皮肤汗腺发育不完善有关，儿童常见的痱子有三种，分为白痱、红痱和脓痱，空军总医院皮肤科副主任医师王瑞艳指出，治痱子先要搞清楚类型，再对症下药。

清亮透明小水疱——白痱子

新生儿宝宝的痱子一般是白痱，脑门长出清亮透明的小水疱，不痒也没有其他症状。

应对方法：白痱洗个澡。长了白痱子，一般不用特殊处理，及时更换汗湿衣服，勤洗澡，保持皮肤清洁干燥，尽量减少在湿热环境中的活动，就会自行消失。

红色小丘疹——红痱子

红痱是最常见的一种痱子，好发于手背、肘窝、颈、胸、背、腹部及头面部、臀部，为圆而尖形的针头大小密集的丘疹或丘疱疹，有轻度红晕。皮疹常成批出现，有轻微烧灼及刺痒感，消退后有轻度脱屑。

应对方法：红痱防抓挠。王瑞艳提醒，如果宝宝长了红痱子，用炉甘石洗剂外涂，一天4次，一般用2天后皮肤干燥了，就用丁酸可的松乳膏外用，这是弱效激素，短期使用一般没副作用。

平时注意居住环境通风透气，适当温度。如果瘙痒，孩子搔抓，可短期口服开瑞坦糖浆或者西替利嗪滴剂，治疗的目的是缓解瘙痒，过度搔抓会继发皮肤感染，引起脓疱疮。

红痱出现化脓——脓痱子

脓痱较为少见，脓痱是在红痱的基础上出现了感染化脓，能看到较集中的脓点，常发生于皱褶部位，如四肢屈侧和阴部，小儿头颈部也常见。

应对方法：痱毒看医生。脓痱与白痱和红痱不一样，脓痱被抓破了，会感染细菌，变成脓疱疮和小疖子，因此生了脓痱，最好前往就医，由医生帮助诊治。

防痱子5点要牢记

北京儿童医院皮肤科副主任医师梁源提醒，防痱子要注意以下5点：

选宽松衣服。尽量选择比较吸汗、柔软的纯棉衣物，在款式上尽量避免紧领紧袖口，衣领宽松宽大的衣服最适合夏天的宝宝。

保持室内凉爽。可以使用空调、电扇等设备，降低室内温度，但需要注意避免冷风直吹宝宝。室内凉爽，减少宝宝汗液排出，可以有效预防痱子发生。

洗温水澡。一定要避免热水烫洗，洗澡的水温在34至36℃间即可，洗澡的时间控制在五分钟到十分钟。

个人卫生要注意。潮湿的衣服要及时更换，换之前用干净的毛巾擦干宝宝，尤其注意脖子底下、腋窝、大腿根等皱褶部位。

正确使用痱子粉。痱子粉是可以预防痱子的，但是使用的前提很重要。痱子粉一定要涂在干燥的皮肤表面才能起到预防作用，宝宝身上所有皱褶部位可重点涂抹。

本文参考资料：

①《健康时报》2017-06-30《三种痱子对症治》

②《健康时报》2015-07-27《防痱子去热是关键》