主讲人：上海市第六人民医院皮肤科主任 袁定芬

夏季天气炎热，气候潮湿，是皮肤病的好发季节。因此，了解夏季常见皮肤病的防治十分重要。

1.痱子。由于气温升高，湿度变大，人体容易大量出汗，这时如果不能及时蒸发汗液，汗液就会堵塞汗孔，从而引发痱子，表现为小米粒大小的浅表水疱。其中疱壁簿容易破裂，轻度脱屑而愈的为白痱，多见于婴儿、孕妇；分散在身体各部位的红色小丘疹，伴有瘙痒和灼热感的称为红痱，多见于小儿；有些痱子有小脓疱，称为脓痱。

预防：室内应注意通风降温，避免环境过湿，温度过高；穿宽松的衣服，减少出汗且有利汗液蒸发，并要勤换衣服；尽量保持皮肤干燥，用干毛巾擦汗；肥胖者、婴儿及产妇应勤洗浴，但不要用冷水；洗完澡、擦干身体后可适量搽一点痱子粉。

治疗：外用痱子粉、炉甘石洗剂；瘙痒者可口服抗组胺药；脓痱者外用治疗效果不佳时，可口服抗生素。

2.日晒伤。日晒伤常常是因过度日晒造成的，表现为日晒后2~12小时，日晒部位出现红斑，严重时可形成水疱，有明显灼痛或全身不适。

预防：避免在强烈阳光下暴晒；烈日外出前，在暴露部位搽适量防晒霜。

治疗：可外用保护剂如各种润肤剂、炉甘石洗剂、皮质类固醇激素霜剂等，严重者可口服抗组胺药或糖皮质激素。

3. 皮炎。皮炎好发于四肢伸侧面，呈对称性发作，严重者可累及其他部位。皮损初为潮红，继则产生成片小丘疹，伴随严重瘙痒感。皮损若经热水洗或搔抓后，可形成皮肤轻度肥厚及色素沉着。一般无全身症状，严重者伴有烦躁、胸闷、纳呆。秋凉后皮疹自行消失，不留任何痕迹。

预防：房间注意通风、散热，保持皮肤清洁、干燥。

治疗：可用炉甘石洗剂、皮质类固醇激素霜剂等。

4.丘疹性荨麻疹。此病与蚊虫叮咬有关，如臭虫、跳蚤、虱、螨、蚊等昆虫叮咬皮肤后，容易诱发过敏反应。皮疹为绿豆至花生米大小，略带纺锤形的红色风团样损害，顶端常有小水疱，有的为半球形隆起的紧张性大水疱，多发于躯干、四肢，可成片或分散，瘙痒明显。

预防：主要避免虫咬，室内可用熏香等驱虫措施。

治疗：外用炉甘石洗剂、皮质类固醇激素霜剂等，瘙痒明显者可口服抗组胺药。

5. 足癣和股癣。足癣和股癣是由真菌感染引起的皮肤病。由于真菌喜好温暖和潮湿，因此夏季好发且易复发。足癣表现为足趾间脱皮、浸渍糜烂，或足侧缘出现水疱，可有瘙痒。若不治疗，皮疹可逐渐向外扩大。股癣表现为大腿内侧、臀部的环状红斑脱屑，呈离心性扩大，周围常可见小丘疹，伴随瘙痒或疼痛。

预防：无论足癣还是股癣，都有一定传染性，应避免共用卫生用具，如毛巾、拖鞋等。另外，每天还要勤换鞋袜与内裤。

治疗：可经常在趾间、股部扑痱子粉，或选用各种抗真菌药如达克宁、兰美抒、美克等外用药物，并保持患部干燥，严重时配合口服抗真菌剂，如伊曲康唑每日200毫克顿服，连服1周，特比萘分片每日250毫克顿服，连服2周。▲