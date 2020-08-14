小宝宝生痱子 别乱用药

在炎热的夏季，由于新生儿不适宜长时间生活在空调等温度较低的环境下，又基本上成天躺在床上或者妈妈的怀抱里，所以更容易捂出痱子。痱子虽然不是大病，但是刺痒难忍，宝宝会因此哭闹不停。当孩子稍微大一点有了指甲后，如果把痱子抓破了，还会感染细菌，变成脓疱疮和小疖子，小小痱子也会惹出大麻烦。

有的家长在宝宝生了痱子后，会给宝宝服药，常见的是用六神丸研碎了给孩子服用。但是，很多家长未必知道，给小孩服用六神丸要谨慎，尤其是新生儿应禁用。

六神丸具有清热解毒、消肿止痛等功效，可是对小孩来说，它是一把“双刃剑”。六神丸在起到治疗作用的同时，还会有副作用。六神丸的成分包括牛黄、麝香、冰片、蟾蜍、珍珠、雄黄等。其中蟾蜍含有与强心苷结构相似的蟾蜍毒素，使用不当易致心律失常，雄黄主要含有硫化砷成分，对肝肾等生命器官有较强的毒素作用。儿童处于发育阶段，心、肝、肾功能尚未发育完全，若服用六神丸不慎，容易造成这些器官的功能损害。长期大剂量服用，有可能造成药物中毒，会出现胸闷、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头晕、四肢麻木等症状，严重者可产生惊厥、休克、脱水等危象。

此外，六神丸还有一种毒副作用，就是容易诱发过敏，并且与用量无关，而且不论内服、外用均会发生，大都在24小时内发生，表现为药疹，其形状各异，瘙痒难忍。也有的出现喉头水肿，个别严重者会出现过敏性休克，需立即抢救。而小儿不会或者不善于用语言表达，中毒反应一般不容易被发现，所以更应避免服用六神丸。

也有的父母给孩子涂抹花露水，以祛除身上的痱子。但由于大多数家庭使用的花露水不是婴儿专用的，而成人使用的花露水气味太浓，宝宝刚出生，呼吸系统还没有健全，气味太浓很容易造成宝宝呼吸困难，因此一般不适宜给孩子使用花露水。

其他还有些消炎药，无论是内服或者外用，对小孩都有副作用，因此没有医生的嘱咐或者药师的指导，都不宜自行服用。

那么，家长如何对付宝宝生痱子的问题呢？首先以预防为主。室内的温度既不能太低，以免宝宝着凉，但也不应太高，太高了宝宝容易流汗而生痱子，室内使用空调或者电风扇，不要直接对着宝宝吹。宝宝穿的衣服宜宽松，便于汗蒸发并及时更换汗湿衣服。平时注意宝宝皮肤清洁干爽，洗完澡后，应抹干宝宝身上的水分。当宝宝稍大的时候，家长要经常修短其指甲，以防止抓搔痱子而感染。

宝宝生了痱子，洗澡忌用太热或太凉的水，有些家长喜欢给长痱子的孩子用凉水或低于体温的水洗澡，这会使皮肤上的毛细血管骤然收缩，汗腺孔关闭，导致痱子更加严重。

一般来说，如果痱子不严重，用炉甘石洗剂消炎止痒就行了。如果痱子情况严重，出现皮肤感染或过敏，医生会适当用一些抗生素或抗过敏药物。

有的家长看到宝宝的痱子变成了小脓疱，就喜欢用手挤压排脓。其实，这样的做法不妥当，因为随意挤压痱子有可能引发皮肤感染乃至败血症。已经形成小脓疱的痱子，应及时去医院治疗。（裘影萍）