热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

小宝宝生痱子 别乱用药

2020年08月14日07:58 来源：北京青年报

　　在炎热的夏季，由于新生儿不适宜长时间生活在空调等温度较低的环境下，又基本上成天躺在床上或者妈妈的怀抱里，所以更容易捂出痱子。痱子虽然不是大病，但是刺痒难忍，宝宝会因此哭闹不停。当孩子稍微大一点有了指甲后，如果把痱子抓破了，还会感染细菌，变成脓疱疮和小疖子，小小痱子也会惹出大麻烦。

　　有的家长在宝宝生了痱子后，会给宝宝服药，常见的是用六神丸研碎了给孩子服用。但是，很多家长未必知道，给小孩服用六神丸要谨慎，尤其是新生儿应禁用。

　　六神丸具有清热解毒、消肿止痛等功效，可是对小孩来说，它是一把“双刃剑”。六神丸在起到治疗作用的同时，还会有副作用。六神丸的成分包括牛黄、麝香、冰片、蟾蜍、珍珠、雄黄等。其中蟾蜍含有与强心苷结构相似的蟾蜍毒素，使用不当易致心律失常，雄黄主要含有硫化砷成分，对肝肾等生命器官有较强的毒素作用。儿童处于发育阶段，心、肝、肾功能尚未发育完全，若服用六神丸不慎，容易造成这些器官的功能损害。长期大剂量服用，有可能造成药物中毒，会出现胸闷、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头晕、四肢麻木等症状，严重者可产生惊厥、休克、脱水等危象。

　　此外，六神丸还有一种毒副作用，就是容易诱发过敏，并且与用量无关，而且不论内服、外用均会发生，大都在24小时内发生，表现为药疹，其形状各异，瘙痒难忍。也有的出现喉头水肿，个别严重者会出现过敏性休克，需立即抢救。而小儿不会或者不善于用语言表达，中毒反应一般不容易被发现，所以更应避免服用六神丸。

　　也有的父母给孩子涂抹花露水，以祛除身上的痱子。但由于大多数家庭使用的花露水不是婴儿专用的，而成人使用的花露水气味太浓，宝宝刚出生，呼吸系统还没有健全，气味太浓很容易造成宝宝呼吸困难，因此一般不适宜给孩子使用花露水。

　　其他还有些消炎药，无论是内服或者外用，对小孩都有副作用，因此没有医生的嘱咐或者药师的指导，都不宜自行服用。

　　那么，家长如何对付宝宝生痱子的问题呢？首先以预防为主。室内的温度既不能太低，以免宝宝着凉，但也不应太高，太高了宝宝容易流汗而生痱子，室内使用空调或者电风扇，不要直接对着宝宝吹。宝宝穿的衣服宜宽松，便于汗蒸发并及时更换汗湿衣服。平时注意宝宝皮肤清洁干爽，洗完澡后，应抹干宝宝身上的水分。当宝宝稍大的时候，家长要经常修短其指甲，以防止抓搔痱子而感染。

　　宝宝生了痱子，洗澡忌用太热或太凉的水，有些家长喜欢给长痱子的孩子用凉水或低于体温的水洗澡，这会使皮肤上的毛细血管骤然收缩，汗腺孔关闭，导致痱子更加严重。

　　一般来说，如果痱子不严重，用炉甘石洗剂消炎止痒就行了。如果痱子情况严重，出现皮肤感染或过敏，医生会适当用一些抗生素或抗过敏药物。

　　有的家长看到宝宝的痱子变成了小脓疱，就喜欢用手挤压排脓。其实，这样的做法不妥当，因为随意挤压痱子有可能引发皮肤感染乃至败血症。已经形成小脓疱的痱子，应及时去医院治疗。（裘影萍）

　　

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn