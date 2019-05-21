互联网医院需补齐短板

由国家卫健委发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展情况的报告》显示，全国目前已有158家互联网医院。同时，媒体发起的调查显示，近八成受访网友表示会选择在互联网医院看病，但也有不少网友担心互联网医院会存在诊断不准确、不能合理用药等问题。

在互联网时代，“互联网+医疗”也是大势所趋。互联网医院等互联网医疗模式有利于缓解看病难、看病贵问题，能够让患者无需排队就能看病，大大方便了广大患者，节省了患者的时间成本、交通成本。互联网医院相比于线下医院，优势明显。

但是，包括互联网医院在内的互联网医疗模式，也存在一些短板。一方面，互联网医疗是新生事物，还处于“草创阶段”，行业规范、行业监管都有待完善，行业本身也还没有更好的定位，从而为广大患者提供更适合的医疗服务，难以更好发挥自身优势，这些问题都需要行业继续探索，也需要相关部门加强引导与监管。

另一方面，线下就诊有互联网医院难以取代的优势，比如中医看病需要“望闻问切”，现代医学看病更重检查，这些都是互联网医院难以取代的。所以，如一些小病可以在互联网上看，一些急病、大病就不适合找互联网医院，更应该去线下就诊，这是互联网医院的“天然短板”或“天然劣势”。

鼓励线下医院实行“互联网+”，开设互联网医院，能够为老百姓求医问诊提供更多便利，让医院更“接地气”。但互联网医院要能最大程度发挥出治病救人的作用，更好地为民众提供医疗服务，还需要补齐短板，在正常轨道内健康有序发展，让自己成为线下医疗的有益补充，这样才能“叫好又叫座”，成为广大患者的“健康守护神”。