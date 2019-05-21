给左心耳加个“闸门”

今年81岁的黄伯最近备受房颤和脑出血的双重折磨，治疗陷入两难境地。近日，在中山大学孙逸仙纪念医院心血管内科主任王景峰教授指导下，该院心血管内科心律失常中心主任谢双伦教授为黄伯实施了左心耳封堵术。术后，黄伯恢复良好，已顺利出院。

两年前，黄伯因肢体乏力在外院被诊断为急性脑梗死，同时发现持续性房颤，当时考虑脑梗死与房颤有关，便开始服用抗凝药物。今年4月初，他因头痛在外院被诊断为右侧丘脑出血，治疗后暂停了抗凝药物使用。但是，后续治疗陷入两难境地。一方面，房颤可导致血流瘀滞，在左心房或左心耳内形成血栓，这些血栓脱落极易引起脑栓塞，因此不得不服用抗凝药物，另一方面，抗凝药会引发和加重脑出血。

得知中山大学孙逸仙纪念医院是全国房颤中心示范基地和心源性卒中防治基地，黄伯抱着希望来到该院心血管内科就诊。王景峰介绍，这种长期抗凝矛盾的破解之策，在于将房颤心律转为正常的窦性心律并长期维持，这样可以不需要长期抗凝。综合各种意见，专家团队认为左心耳封堵术是该患者目前首选的治疗方案。

“左心耳是左心房的附属结构，房颤时90%的血栓会在此处形成，血栓脱落极易引起中风，因而有‘耳’后生‘风’的说法。若能结扎或封堵左心耳，就能减少血栓形成，从而大大减少因房颤所致的中风。”王景峰介绍，左心耳封堵术是一种微创手术，先结合左心耳造影、食管彩超和左房CT重建的结果确定封堵器的锚定区，再通过引导系统用封堵器把左心耳的开口堵住。

4月30日8时30分，手术开始。麻醉科医生为黄伯实施气管内麻醉后，心脏彩超室邱琼教授为黄伯完成了食管彩超，发现左心耳没有血栓，同时多角度测量了左心耳的开口和深度。随后，谢双伦将猪尾导管连接左心耳输送鞘管，行左心耳造影，精确测量左心耳的开口和深度。体外装载后，将封堵器经输送鞘管送至左心耳，封堵后经左心耳造影和食管彩超证实封堵器封堵良好无渗漏，牵拉试验证实封堵器稳定，随后释放封堵器。

历时两个多小时，手术获得成功。术后拔除气管插管半小时后，黄伯恢复清醒，对答正常。（特约记者林伟吟 通讯员张阳 刘昕晨）