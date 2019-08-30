心腔内精准导航 数秒解除故障

来自中山的肖伯（化名）今年64岁，九年前因为风湿性心脏病，在当地医院接受了心脏外科手术。然而，三个月前肖伯再次突发心悸，在当地医院心电图检查提示“心房扑动”。

近日，肖伯来到中山大学孙逸仙纪念医院心血管内科治疗，在该院心血管内科主任王景峰教授指导下，心律失常中心主任谢双伦教授团队为肖伯完成了高精密度标测指导下心房扑动射频消融术，经过精准定位和AI技术分析，医生采取射频消融导管向患处释放能量，数秒内困扰肖伯的“心房扑动”便立即终止，转为正常心律。

走200米就呼吸困难 “心病”把患者困在家中

九年前，肖伯出现活动后心悸、气促症状，在当地医院检查后被诊断为“风湿性心脏病、二尖瓣重度狭窄并轻度关闭不全、持续性心房颤动”，接受了二尖瓣机械瓣置换以及左房迷宫房颤消融术，术后肖伯恢复良好。但三个月前，肖伯再次突发心悸，自测脉搏达120次/分钟，在当地医院查心电图提示“心房扑动”，使用多种药物控制心室率均无明显好转，后来甚至平路行走200米就呼吸困难，不得不终日困在家中。

肖伯辗转来到中山大学孙逸仙纪念医院心血管内科。该科室心律失常中心主任谢双伦教授介绍，肖伯的“心房扑动”可能与心脏手术切口瘢痕相关，也有可能是原先的迷宫手术阻滞线存在“缝隙”。无论是哪种机制，若没有合适的标测手段，该类型的“心房扑动”常常搞不清楚具体的起源位置，如同在大海中航行失去了导航系统，让术者茫然不知所措，因此这类手术成功率较低。

“况且肖伯是换过二尖瓣机械瓣，若消融导管在左房内操作，有误伤机械瓣的风险，严重者可能会导致危及生命的机械瓣功能障碍。”谢双伦表示，心脏外科手术后的房性心律失常，包括房性心动过速、心房扑动、心房颤动，都是导管射频消融手术的一个难点。

“高清放大镜”定位 AI自动化分析锁定目标

仔细分析肖伯的病情后，谢双伦决定采用标测系统进行高精密度标测。“这就像我们用一把高清放大镜去观察心腔内的‘电路图’，找到传导异常减慢的‘电路故障点’，我们称之为‘关键峡部’，这是明确复杂心律失常机制的重要检测方法，也是实现精准消融治疗的前提。”谢双伦介绍。

手术当天，谢双伦将64极网篮电极导管分别置入肖伯的右心房和左心房。在明确排除了右心房来源的心房扑动后，谢双伦开始对左心房进行了高密度标测。在短短十分钟内，网篮电极导管就在左心房内标测了3.5万个位点，这些点都包含了左心房的解剖位置、电位、电压电位单位时间变化等信息，系统借助大数据处理程序和AI自动化分析，精确展现了左心房内心电激动顺序的传导，并成功找到了导致传导缓慢的“关键峡部”——左上肺静脉和左心耳交界区。

找到“关键峡部”的精确位置后，专家在此处用射频消融导管释放能量。仅数秒钟后，困扰肖伯的“心房扑动”便立即终止，转为正常心律。再经过肺静脉电隔离后，肖伯的“心房扑动”无法再被诱发，实现了根治目标。

据王景峰介绍，心脏外科术后房性心律失常并不少见，此类房性心律失常发生机制异常复杂，是导致此类患者术后心衰、卒中的重要原因，应该积极治疗。高精密度标测技术犹如给术者一个“导航系统”，帮助术者拨开迷雾，快速精准地定位目标。（梁超仪）