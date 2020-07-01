医生常说的“抗凝治疗”，究竟是个啥？

“抗凝治疗”对于许多人来说非常陌生，但对于房颤患者而言，抗凝治疗可以有效预防尚未形成的血栓，避免血栓脱落引起的脑卒中及外周血管栓塞事件。因此，了解抗凝治疗更多知识，对房颤患者及其家人很有必要。

目前，房颤的抗凝治疗主要包括药物治疗和介入治疗。

经典抗凝药物华法林也有局限？

药物治疗包括华法林与非维生素K拮抗剂口服抗凝药。其中，华法林是经典的抗凝药物，在临床应用已数十年，其抗凝疗效确切，可有效预防卒中；而且华法林价格便宜，购买途径方便，是房颤患者的“老朋友”。

但华法林也有较多局限性。首先，服用华法林者需定期监测抗凝力度。患者需要定期去医院检查凝血指标，以判断自己的用药剂量是否合适。国际标准化比值（INR）比较稳定的患者，至少需要每个月检查一次，如果INR波动较大，则要增加检查频率。

其次，华法林的药效受到食物和药物的影响。食物中维生素K的含量会影响华法林的效果，动物肝脏、菠菜等绿叶蔬菜、绿茶等食物中维生素K的含量丰富，维生素K摄入过多时，会削弱华法林的抗凝作用，增加血栓风险。除食物外，很多药物，包括一些中成药和中草药对华法林的疗效也有增强或者减弱作用。包括房颤患者常用的胺碘酮、高脂血症患者常用的辛伐他汀、高血压患者常用的替米沙坦等药物都可增强华法林药效。老年患者合并症较多，服药种类也比较多，如果加药或者停药时，都可能对华法林药效产生影响。

最后，其他疾病和身体情况对华法林的抗凝效果也有一定影响。如长期腹泻或呕吐、甲状腺功能亢进、肝功能受损、充血性心衰可增强华法林药效，甲状腺功能减退可减弱华法林药效。吸烟与饮酒会加快华法林的代谢，降低药效，患者应尽量戒烟并避免酗酒。

新型口服抗凝药有何与众不同之处？

近十余年来，新型口服抗凝药发展迅猛，为房颤患者血栓栓塞并发症的预防提供了安全有效的新选择。这些药物都与维生素K无关，因此又称为非维生素K拮抗剂口服抗凝药（NOAC）。

相对于华法林，NOAC有以下几个优点：NOAC抗凝疗效稳定确切，不受饮食影响，与其他药物之间的相互作用少，不需要频繁抽血监测INR，也无需反复调整药物剂量，患者依从性更好。另外，NOAC的抗凝效果与华法林相当，但由于影响的因素少一些，药效相对稳定，出血风险略低一些。

但是，NOAC也有自身的缺点。由于此类药物经过肾脏代谢，这无疑增加了肾功能不全患者的负担，因此，有肾功能不全的患者需要根据肾功能谨慎调节用药剂量并定期监测肾功能；而重度肾功能不全及透析的患者则禁用该药。此外，NOAC药物价格较高，如需长期服用可能造成一定的经济负担。若出现药物服用过量导致严重出血时，能用的逆转剂不多，且逆转剂价格更高，购买困难，仍有一定的隐患。

什么情况下需要介入治疗？

由于左心耳是房颤患者血栓形成最常见的部位，因此近年来逐渐发展出了经皮左心耳封堵术来预防房颤患者血栓栓塞事件。顾名思义，左心耳封堵术就是通过介入手段利用封堵装置人工隔离左心耳和左心房，以防止左心耳中的血栓脱落引起不良事件。目前已有多种左心耳封堵装置应用于临床。

对于部分血栓栓塞风险高危的非瓣膜性房颤患者（CHA2DS2-VASC评分≥2分），有以下情况可考虑在有经验的介入中心行经皮左心耳封堵术：口服抗凝药物可能出现过敏症状；其他各种原因禁忌使用；不愿意服用抗凝药物；使用抗凝药物治疗容易发生出血事件；在长期规范口服抗凝药物的基础上仍然发生血栓栓塞事件的患者群体。

本文由中国医学科学院阜外医院心律失常中心主任医师樊晓寒进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿